Si è svolta nella mattinata di lunedì 6 novembre nell’Aula magna dell’I.T.T. “Ettore Majorana” di Milazzo, alla presenza di rappresentanti istituzionali e accademici, la cerimonia di inaugurazione del nuovo laboratorio di Tecnica Aeronautica dell’istituto mamertino.

Nel rivolgere il proprio saluto ai presenti, il Dirigente scolastico, dott. Bruno Lorenzo Castrovinci, ha voluto sottolineare la centralità strategica della nuova struttura nella didattica dell’indirizzo Trasporti e logistica – Conduzione del mezzo aereo, ultimo nato dei cinque indirizzi del Majorana, ma già sicuro punto di riferimento dell’offerta didattica rivolta al territorio.

Il preside Castrovinci ha inoltre evidenziato l’imprescindibilità dell’uso delle nuove tecnologie nella formazione delle nuove figure professionali, in particolare in un campo altamente competitivo e innovativo quale è l’ambito aeronautico, sottolineando la propria soddisfazione per un risultato che ha consentito al Majorana di dotarsi di un laboratorio di assoluto livello, che permetterà ai propri studenti di inserirsi agevolmente e con successo nei percorsi di formazione universitari e nel mondo del lavoro.

Di grande impatto emotivo le parole delle prof.sse Pina Clemente, storica vicaria del Majorana, e Pina Tortorici, prima responsabile dell’indirizzo Trasporti e logistica nell’a.s. 2014/2015, nella piena constatazione della continua crescita di una istituzione scolastica che fa delle proprie risorse umane un punto di forza strategico e unanimamente impegnato alla realizzazione di un ambiente scolastico altamente formativo e, soprattutto, fortemente accogliente sia cognitivamente sia emotivamente.

Gli interventi che si sono susseguiti hanno avuto come comune denominatore il riconoscimento dell’azione didattica da sempre condotta dal Majorana nello spirito di collaborazione con le realtà istituzionali, imprenditoriali e associazionistiche del territorio.

Di sinergia e ricerca di nuovi e più ampi campi di collaborazione ha parlato il Ten. Col. Alessandro Maccagnano, che ha portato i saluti del Comandante dell’Aeroporto di Sigonella, Col. Emanuele Di Francesco. Maccagnano ha inoltre ricordato come l’Aeronautica Militare abbia accompagnato sin dall’inizio la crescita dell’indirizzo Trasporti e logistica del Majorana, ospitando a più riprese i suoi studenti presso le strutture dell’aeroporto di Sigonella per visite didattiche ed attività di alternanza scuola-lavoro e, prendendo a prestito il motto dell’Aereonautica Militare, che proprio quest’anno festeggia i cento anni dalla fondazione, “Per la gente, con la gente. Proiettati al futuro ma attenti al presente” riconosce nella progettualità della scuola le medesime e positive progressione e proiezione verso il futuro.

Il prof. Giuseppe Mussumeci, delegato del Direttore del Dipartimento di Ingegneria di Messina, prof. Eugenio Guglielmino, ha ringraziato per l’occasione di incontro tra istituzioni, che hanno la comune finalità di formare le nuove generazioni, ed ha salutato l’inaugurazione del laboratorio di Tecnica Aeronautica definendolo per l’intero territorio un arricchimento, “un’opportunità per infrastrutturare il territorio e un’occasione per seminare per lo sviluppo, sviluppo deve essere rivolto a intrattenere nella nostra terra i nostri giovani”

All’evento erano presenti anche il prof. Sebastian Brusca, coordinatore del corso di laurea in Ingegneria Industriale dell’Università di Messina, il pilota milazzese Marco Fiumara e il Primo ufficiale di lungo raggio Gaetano Recupero, il quale col suo intervento ha posto l’attenzione alla possibilità offerta ai giovani studenti di Trasporti e logistica, finalmente e fattivamente, di poter frequentare un indirizzo di studi, che consenta di apprendere cosa significa volare e utilizzare una strumentazione tecnologica moderna e specifica.

È quindi intervenuto il prof. Massimo Chillemi, Direttore dell’indirizzo Trasporti e Logistica del Majorana, che, dopo aver sottolineato che “questo è un giorno di celebrazione e, al contempo, di responsabilità”, ha illustrato le caratteristiche del nuovo laboratorio.

“Si tratta di una risorsa didattica ad elevato tecnologico, il cui fulcro è rappresentato dal simulatore di volo Elite 311 G1000 XP, un cabinato in grado di emulare in tutte le loro funzioni velivoli monomotore e bimotore, dotato di strumentazione analogica e digitale, in un ambiente realistico, grazie al sistema di proiettori che riproducono, su uno schermo curvo con campo di visione di 180°x40°, scenari assolutamente aderenti alla realtà. Il sistema riesce anche a dare il senso fisico del moto, rendendo pertanto la simulazione di alta efficacia.”

“Il nuovo simulatore”, ha proseguito il docente, “rappresenta il top di gamma per quanto riguarda la formazione iniziale dei piloti, ma, pur nella sua rilevanza, non è l’unica risorsa del laboratorio di Tecnica Aeronautica”, ricordando come la struttura, dotata di postazioni informatizzate di ultima generazione, consenta lo svolgimento di attività ed esercitazioni relative agli ambiti della meteorologia, del controllo del traffico aereo e della progettazione fluidodinamica.

L’intervento del prof. Chillemi si è concluso con i ringraziamenti a tutte le componenti del Majorana, che, nel breve tempo a disposizione, con un’azione corale, si sono adoperate per consentire la realizzazione del progetto.

Ha quindi preso la parola il vicario, prof. Emilio Arlotta, che nel fare un sentito e affettuoso plauso al professore Chillemi, ha ancora una volta sottolineato la passione e la dedizione, l’impegno profusi per il conseguimento di un risultato inizialmente sentito come un desiderio.

Conclusa la prima parte della cerimonia, i presenti si sono quindi trasferiti nel nuovo laboratorio di Tecnica Aeronautica, dove la prof.ssa Pina Clemente ha effettuato il taglio del nastro.

L’evento si è concluso con una serie di dimostrazioni dell’utilizzo del simulatore Élite S311.

