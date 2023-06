Oggi, presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Rotary Club Costa Gaia, rappresentato dalla Presidente Adele Crescimanno, e la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, rappresentata dal Presidente Alessandro Albanese, per la realizzazione di un nuovo importante servizio agli utenti ed ai dipendenti: il punto “Baby Pit Stop”.

Adele Crescimanno, Presidente del Rotary Club Costa Gaia, afferma: “in virtù di questo protocollo, siamo lieti di mettere a disposizione le attrezzature e gli arredi necessari per garantire un ambiente confortevole e pratico per l’allattamento e il cambio dei pannolini dei bambini.”

“Questa partnership è un passo significativo verso la creazione di un ambiente accogliente e inclusivo per le famiglie e i neonati nel nostro territorio. L’inaugurazione di questo servizio costituisce un segnale tangibile del nostro impegno nel sostenere e favorire la partecipazione delle famiglie nel tessuto sociale ed economico della nostra comunità – sottolinea Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna”.

“Il nostro obiettivo è fornire uno spazio adeguato in cui l’utenza ed i dipendenti possano prendersi cura dei loro bambini in modo comodo e sicuro – spiega Guido Barcellona Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo Enna.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.