Domenica 27 aprile 2025 (a partire dalle ore 18 – ingresso gratuito) la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte ospiterà Il Silenzio e la Luce, evento che, sebbene rientri nel percorso della Fondazione Casa della Divina Bellezza di Forza d’Agrò (ME), Il Silenzio e il Martirio, si celebra, eccezionalmente, presso la Fondazione di San Giovanni La Punta (CT) e rappresenta l’ennesima occasione in cui le due istituzioni si incontrano per intraprendere un cammino comune.

Il Silenzio e la Luce si snoderà attraverso due momenti chiave.

Il primo, alle ore 18, ci darà l’occasione di ascoltare lo storico e critico d’arte Giorgio Agnisola, docente emerito presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi ed autore del saggio Viaggio nell’arte delle stelle pubblicato da Donzelli alla fine dello scorso anno.

Lo studioso campano parlerà dell’arte che invita al silenzio e condividerà le sue riflessioni su una serie di fotografie di Alfredo La Malfa che, realizzate in Cambogia, fanno parte di una nuova esposizione che ha lo stesso titolo dell’incontro, Il Silenzio e la Luce, e verrà inaugurata sempre nel corso della serata del 27 aprile.





Il secondo momento chiave, alle ore 19, è appunto incentrato sul vernissage della mostra fotografica che, sempre curata da Giorgio Agnisola, resterà in permanenza fino al prossimo 15 giugno.

«Da anni Alfredo La Malfa, fotografo e pellegrino, viaggia per le strade impervie del mondo alla ricerca dei segni metafisici che l’uomo imprime nello spazio e nella pietra. Il suo cercare è nell’andare, cogliendo i segnali dell’oltre lungo il cammino: un andare ispirato, vissuto come preghiera. […] Dopo l’Etiopia, il Tibet, l’India, i tanti percorsi di Santiago, ora è la Cambogia, con un ampio numero di scatti in cui la pietra sacra (ad Angkor, Siem Reap e in altri luoghi), squadrata grigia sbrecciata, custode di antichi segni dell’uomo, apre nello stupore e nel silenzio al miracolo della luce. Luce cercata, desiderata e infine colta come segno di un assoluto che si invera, che lega cielo e terra nello stupore e nella bellezza», scrive Giorgio Agnisola nel testo che, dedicato agli scatti di Alfredo La Malfa, troviamo nella brochure realizzata per l’occasione.





In conclusione, ricordiamo che la mostra fotografica Il Silenzio e la Luce sarà visitabile, a partire dal 28 aprile 2025, su prenotazione presso la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte, istituzione attiva nella valorizzazione dei quattro fondi patrimoniali di cui dispone (il Parco dell’Arte che fa parte del circuito di Grandi Giardini Italiani; la sezione di opere d’arte moderna e contemporanea; la collezione di abiti d’epoca e quella di libri antichi) e nella promozione artistica attraverso l’organizzazione di attività ed eventi culturali.





Il Silenzio e il Martirio è un ciclo di incontri/conferenze che, organizzato dalla Fondazione Casa della Divina Bellezza di Forza d’Agrò (ME), ci accompagnerà per tutto il 2025, un anno speciale visto che è quello del venticinquesimo Giubileo Universale Ordinario della Chiesa Cattolica, voluto da Papa Francesco e detto anche Giubileo della Speranza.

L’Anno Santo rappresenta per certi versi la giusta occasione per dare vita ad un percorso che si pone l’obiettivo di riflettere sia su quella condizione favorevole alla crescita interiore che è il Silenzio, non dimenticando che per suo tramite si porta avanti la ricerca del senso, sia su quella condizione che porta l’essere umano a donare se stesso per dare risposta ad una meta trovata, in un atto d’amore che nella sua forma più estrema si configura con il martirio.





Il Silenzio e la Luce

Conferenza di Giorgio Agnisola

27 aprile 2025 – ore 18





Mostra fotografica

Il Silenzio e la Luce

27 aprile – 15 giugno 2025





Scheda mostra fotografica

Titolo: Il Silenzio e la Luce

Artista: Alfredo La Malfa

Curatore: Giorgio Agnisola

Ideazione: Giorgio Agnisola, Alfredo La Malfa e Dario Cunsolo

Sede: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte – Via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29 – 95037 – San Giovanni La Punta (CT)

Inaugurazione: 27 aprile 2025 – ore 18 (ingresso gratuito)

Permanenza: dal 28 aprile al 15 giugno 2025.

La mostra sarà visitabile su prenotazione e a pagamento, il biglietto d’ingresso consentirà l’accesso a tutti gli spazi espositivi della Fondazione

Informazioni e prenotazioni: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte

Luogo: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte, Via Sottotenente Nicolosi, 29, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.