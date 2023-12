Incavotto, specialità unica assoluta del maestro Claudio Maucieri, guadagna un posto d’onore nella spettacolare grotta di Ispica che da febbraio ospita il rinomato locale dello chef pluripremiato nello splendido scenario del Parco Forza, nel Ragusano.

Incavotto, il panettone unico e sorprendente che come tutte le creazioni del campione dell’arte bianca racchiude il gusto stesso della Sicilia, non poteva che mutuare nome e identità da Incavò, locale subito balzato agli onori delle cronache di settore per l’eccellenza del suo chef come per l’eccezionale ambientazione da sogno.

Una grande e fiabesca grotta in cui il rinomato pizzaiolo e ristoratore Claudio Maucieri ha realizzato un capolavoro culinario, un lievitato particolarissimo che lo chef propone come dessert tutto l’anno ma che in occasione del Natale si “veste a festa” in una versione speciale arricchita con cioccolato fondente.

Incavotto si distingue per la sua crosta dorata e croccante, che avvolge un cuore soffice e leggermente umido, grazie anche al particolare contesto climatico offerto dalla grotta in cui viene realizzato. Fragrante e invitante, essenziale senza canditi ma al tempo stesso ricco di un sapore autentico e irresistibile, Incavotto conquista gli occhi e il palato ad ogni fetta, capolavoro di gusto, rappresentazione autentica del sentore e della tradizione di Sicilia.

Una vera e propria esperienza gastronomica assolutamente innovativa che affonda le sue radici nel cuore della tradizione, segno distintivo, questo, dell’arte di Claudio Maucieri capace di portare a sintesi cucina, lievitati e pizza nei suoi capolavori.

Imperdibile per intenditori e semplici golosi, ancor di più se degustato nell’indimenticabile location di Incavò, Incavotto può essere acquistato nelle due versioni a 35€ e 40€, e può anche essere ordinato contattando direttamente il ristorante al numero 0932 516506.

Luogo: ristorante, Parco Forza – Cava d’Ispica, ISPICA, RAGUSA, SICILIA

