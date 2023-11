Giovedì 9 novembre, h 20.30 nella libreria Comunardi in via San Francesco da Paola 6 a Torino, incontro con l’autore e firmacopie del libro di Riccardo Callori “Ti ho preso per mano. Amare vuol dire anche lasciar andare”, Edizioni Mille, 2023.

La straordinaria relazione fra due fratelli, con una forte differenza di età, compensa l’aridità affettiva dei genitori. È la storia di una famiglia torinese, dagli anni Cinquanta fino a oggi. Sullo sfondo la vita professionale del maggiore, medico di successo, che mostra le dinamiche della vita in corsia, tra eccellenze e competizione: per qualcuno senza regole morali.

L’autore (che usa uno pseudonimo) è stato docente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino; per la prima volta, dopo aver pubblicato numerosi testi scientifici, si presenta ai lettori con un’opera di narrativa.

Luogo: Libreria Comunardi, via San Francesco da Paola, 6, TORINO, TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 09/11/2023

Data Fine: 09/11/2023

Ora: 20:30

Artista: Edizioni Mille

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.