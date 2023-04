Avviare una duratura collaborazione tra le aziende partecipate del Comune di Palermo, la Sispi ed AMG Energia, per mettere in campo tutte quelle iniziative utili per garantire un servizio efficiente ai cittadini all’insegna dell’innovazione tecnologica e dello snellimento della macchina burocratica. È quanto è emerso nel corso di un proficuo incontro che si è tenuto oggi tra i neo presidenti delle due partecipate, Giovanna Gaballo e Francesco Scoma, e i componenti del Consiglio d’Amministrazione della Sispi. “Abbiamo voluto ribadire anche in questa occasione – spiega la presidente della Sispi, Gaballo – il nostro impegno ad una collaborazione e sinergia per la garanzia di un servizio efficiente per tutti i cittadini e l’incontro con il presidente Scoma si inserisce perfettamente in questa mission. Abbiamo deciso di intraprendere una collaborazione duratura e condivisa sul fronte dell’innovazione, promuovendo iniziative tecnologiche nell’ambito dei servizi che eroghiamo per soddisfare le esigenze dei cittadini e abbiamo programmato una serie di appuntamenti per definire le strategie e linee guida di lavoro che rappresentano il nostro core business. Il primo in programma è previsto nella prossima decade di maggio”.

