Dopo diciassette mesi di lavori, arriva il giorno dell’inaugurazione della sede completamente rinnovata del Centro Internazionale delle Culture Ubuntu ETS, storico punto di riferimento per l’infanzia a rischio e le loro famiglie, nel cuore del quartiere della Loggia a Palermo, in via Fratelli Cianciolo, 14, a due passi dal mercato ittico e dalla Cala. L’appuntamento è fissato per lunedì 17 novembre, dalle 16 alle 21, prima nell’aula “Falcone” del vicino istituto comprensivo “Rita Atria” (largo Cavalieri di Malta, 9) e successivamente nella sede del centro.





L’intervento è stato finanziato con circa sessantamila euro da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, sul progetto “Dai sogni ai bisogni” che ha coinvolto ventisette enti e associazioni partner tra Palermo, Catania e Mazara del Vallo, e del quale Ubuntu è capofila. È stata portata a compimento la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti e dei locali, estesi per circa 160 metri quadrati, con una riorganizzazione degli spazi, per il raggiungimento di standard strutturali che aprono l’accesso a risorse comunali previste nel Piano per l’infanzia.





Il programma. L’inaugurazione prevede un incontro istituzionale, testimonianze dal territorio e, a seguire, una festa di comunità aperta alla cittadinanza. L’incontro, sul tema “Dai sogni ai bisogni: insieme per una comunità che cresce”, sarà moderato dalla giornalista Gioia Sgarlata e vedrà gli interventi della dirigente scolastica Anna Bica, della presidente di Ubuntu Patrizia Pappalardo, degli assessori comunali alle Politiche sociali Domenica Calabrò e alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli, del direttore dell’ufficio di Servizio sociale per i minorenni Giuseppe Ciulla. Quindi, spazio alle testimonianze su esperienze territoriali e lavoro di comunità con Mariapaola Pietracci Mirabelli, referente Attività istituzionali di Impresa Sociale Con i Bambini; Emanuela Iannazzo, responsabile del progetto “Dai sogni ai Bisogni”.





Ancora, Lia Di Mariano, responsabile Monitoraggio del progetto; Agnese Gagliano del Centro Sportivo Italiano di Catania; Manuela Tedesco di Casa della Comunità Speranza di Mazara del Vallo, tutte rappresentanti di enti e associazioni partner del progetto. Ancora, “Racconti di vita, crescita e comunità”: testimonianze di bambini e bambine, mamme e operatrici di Ubuntu. In contemporanea, sempre dalle 16, nel cortile della scuola, “Drum Circle” con la Bottega delle Percussioni; alle 17,30 “Camminata di comunità” verso il Centro Ubuntu, accompagnata dal ritmo della Bottega delle Percussioni e, subito dopo, taglio del nastro, momento interreligioso e festa di comunità in via Fratelli Cianciolo, con dj set di dJ AJde e aperitivo sociale.

Luogo: Centro internazionale delle culture Ubuntu , Via Fratelli Cianciolo, 14, PALERMO, PALERMO, SICILIA

