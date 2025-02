Il Rotary Club Cefalù Madonie ha organizzato un incontro con le associazioni e i club dell’area Cefalù-Madonie, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo su progettualità, problematiche locali e possibili collaborazioni per il futuro. L’incontro, che si è svolto domenica 2 febbraio 2025, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra le diverse realtà associative del territorio, tutte accomunate dal desiderio di migliorare la qualità della vita della comunità attraverso iniziative concrete e condivise.

Obiettivi dell’iniziativa:

Creare una rete di collaborazione tra le associazioni del territorio;

Condividere idee e progetti per un impatto più efficace sulla comunità;

Individuare problematiche comuni e lavorare insieme per affrontarle;

Ottimizzare le risorse e i servizi disponibili per i cittadini.

“Siamo convinti che il confronto e la sinergia tra le diverse realtà associative possano fare la differenza. Questo incontro vuole essere solo il primo di una serie di appuntamenti periodici per rafforzare il lavoro di squadra e massimizzare l’impatto delle iniziative sul territorio,” ha dichiarato Luigi Calò Presidente del Rotary Club Cefalù Madonie.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di presentare le attività in corso, condividere esperienze e discutere possibili collaborazioni future. L’obiettivo è quello di trasformare questa riunione in un punto di riferimento costante per tutte le associazioni e i club che operano nell’area Cefalù-Madonie, favorendo una cooperazione sempre più stretta e produttiva. Con questa iniziativa, il Rotary Club Cefalù Madonie conferma il proprio impegno nel creare opportunità di crescita e sviluppo per il territorio, lavorando a fianco delle associazioni locali per un futuro più forte e coeso.

Luogo: CEFALU’, PALERMO, SICILIA

