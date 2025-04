Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani in occasione della ricorrenza annuale World Autism Awareness Day, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2007 e da allora celebrata il 2 aprile di ogni anno, intende richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone affette dallo spettro autistico.

L’idea di dedicare una Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo fu presentata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dalla rappresentante del Qatar. In particolare fu proposta da Mozah bint Nasser al-Missned, la moglie dello sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani, e fu poi sostenuta da tutti gli Stati membri dell’ONU fino ad essere istituita nel 2007 e, da allora, celebrata ogni anno.





La giornata celebrativa rappresenta un momento fondamentale di consapevolezza e riflessione perché incoraggia tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure efficaci per sensibilizzare l’opinione pubblica. Il 2 aprile è quindi il giorno in cui le singole organizzazioni dedicate all’Autismo, esistenti in tutto il mondo, si riuniscono per collaborare insieme nell’ambito della ricerca scientifica.

L’obiettivo primario è certamente quello di far conoscere l’Autismo e sviluppare nella società una consapevolezza sul disturbo dello spettro autistico il quale è un insieme di diverse alterazioni del neuro-sviluppo; non si tratta, quindi, di una malattia che prevede una diagnosi ed eventualmente una cura. L’Autismo è una sindrome che riguarda tutta la morfologia della persona, che interessa ogni aspetto del suo essere. Ogni individuo affetto da autismo, pertanto, è unico; ciò vuol dire che esistono infinite combinazioni della sindrome. Ed è anche questo che vuole raccontare la giornata dedicata all’Autismo.





Il CNDDU, consapevole del fatto che non è una sola giornata all’anno a sviluppare la consapevolezza di cosa sia realmente e nel quotidiano l’Autismo e ad indicare il cammino a tutti coloro che vivono i disturbi dello spettro autistico (DSA), vuole comunque sottolineare la grande rilevanza che riveste la giornata internazionale in questione, la quale vede anche e soprattutto la scuola impegnata a divulgare il valore profondo dell’inclusione e l’importanza della presenza in classe di studentesse e studenti caratterizzati da possibilità e approcci all’apprendimento diversificati nelle nostre scuole. A tal proposito, con nota prot. 855 del 28 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad organizzare nel mese di aprile attività che coinvolgano l’intera comunità scolastica, anche in collaborazione con associazioni del Terzo Settore, oltre alle associazioni scientifiche specializzate, con l’intento di sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dei disturbi dello spettro autistico e di richiamare l’attenzione sui diritti delle persone e delle loro famiglie.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito il 2 aprile, in linea con tutti i monumenti del mondo che saranno illuminati di blu, illuminerà il proprio edificio di luce blu, colore simbolo scelto dall’ONU per dedicare tempo e attenzione ad una realtà che cresce e coinvolge sempre più persone, ma di cui si conosce troppo poco.





Sono tantissime le associazioni che stanno lavorando con impegno e determinazione per offrire il loro supporto, la loro esperienza e coinvolgere quante più persone possibili, ogni 2 aprile, verso il cammino della consapevolezza sull’Autismo.

Sono tantissime le famiglie, i programmi, le iniziative, i convegni che, durante la giornata celebrativa, daranno voce ai bisogni delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico.

Scuole e Università di tutta Italia, infatti, in linea con la nota del MIM, daranno il loro contributo attraverso eventi di sensibilizzazione come attività laboratoriali, discussioni educative e conferenze.

Teatri e Cinema saranno impegnati in eventi teatrali e proiezioni di film e documentari a tema.

Eventi online e social media daranno voce alle associazioni sul territorio e lanceranno campagne per la raccolta fondi utilizzando l’hashtag #LIGHTITUPBLUE.

Lo sport darà come sempre il suo contributo con marce, tornei e maratone.





Per quanto riguarda le novità editoriali vi segnaliamo Cuore nudo di Mariarosaria Canzano. Si tratta di un viaggio emotivo e autentico all’interno del mondo dell’autismo che rivela le complessità, le sfide e le paure delle famiglie che vivono nel quotidiano la sindrome da spettro autistico, ma che allo stesso tempo dimostrano grandi capacità di affrontare e superare tutti gli ostacoli, mettendo il loro cuore a nudo con i propri figli, amandoli sopra ogni cosa, e con i lettori, raccontando la loro esperienza in modo autentico.

Il panorama cinematografico, invece, si arricchisce con La vita da grandi della regista Greta Scarano; sarà il film attesissimo per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e verrà distribuito in Italia il 3 aprile.





Tra gli eventi mondiali è doveroso ricordare Empower Summit & Challenge Houston che si terrà a Houston, nel Texas, l’11 e il 12 aprile e che attraverso sessioni informative, workshop e conferenze porrà al centro dell’attenzione soluzioni innovative per l’inclusione e il supporto delle persone autistiche.

Il CNDDU alla vigilia di una giornata così importante tiene a ribadire, come fa ormai da anni a prescindere dal 2 aprile, che l’inclusione scolastica per gli studenti con autismo è un diritto, ma richiede un impegno attivo da parte di tutti i membri della comunità-scuola per garantire agli alunni autistici di poter sviluppare il loro potenziale in modo ottimale. Promozione della socializzazione, sensibilizzazione della classe, adattamenti e modifiche didattiche, supporto specialistico e formazione degli insegnanti devono essere i pilastri sui quali lavorare per garantire una vera inclusione. È fondamentale infatti ricordare che il tema centrale della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo è proprio l’inclusione finalizzata alla partecipazione attiva delle persone con autismo nella nostra società.

Conscientia Autismi est via ad integrationem

L’Hastag per la giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo è #ConscientiaAutismi

Prof.ssa Rossella Manco

CNDDU

