The Innovation in Politics Insititute è orgoglioso di annunciare che sono stati selezionati i finalisti dell’edizione 2023 dei prestigiosi premi alla buona politica, assegnati in 8 categorie: Democrazia, Protezione del clima, Tecnologie per la democrazia partecipativa digitale, Istruzione, Miglioramento delle tecniche di Governo, Coesione sociale, Sviluppo locale e Innovazione delle Organizzazioni politiche.

Tra i 337 progetti politici presentati da 26 Paesi, la giuria, composta da 1.045 cittadini, ha selezionato 80 finalisti, 10 per ogni categoria. I vincitori degli Innovation in Politics Awards 2023 saranno annunciati al “Gala dei Premi” l’11 maggio 2023, presso il Palazzo della Cultura di Varsavia, in Polonia. Dal 2017, i premi per l’innovazione in politica vengono assegnati ogni anno per onorare il lavoro di governo e amministrazione coraggioso e creativo in tutta Europa, indipendentemente dal partito o dal paese, riconoscendo le iniziative innovative che hanno un impatto significativo sulla vita delle persone e rafforzano la democrazia.

I finalisti rappresentano un’ampia varietà di idee innovative che stanno realmente facendo la differenza nelle loro comunità. Provengono da tutti i livelli di governo, da quello locale a quello nazionale, e coprono un’ampia gamma di categorie.

Il progetto italiano finalista è “Primarie Siciliane del Campo Progressista”, nella categoria dedicata alle Innovazioni delle Organizzazioni politiche, che ha creato, per la prima volta, un processo elettivo sicuro e verificabile online per lo svolgimento delle primarie in Sicilia, in un contesto caratterizzato da più partiti. I finalisti parteciperanno al convegno e al gala dell’11 maggio presso il Palazzo della Cultura di Varsavia, dove saranno annunciati i vincitori delle otto categorie. Per questa serata sono attesi più di 500 ospiti del mondo politico, economico e culturale da tutta Europa.