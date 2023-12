Grande attesa per il 15 dicembre alle ore 14.00, quando, all’interno della prestigiosa Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, in Piazza del Parlamento, 1 a Palermo, si terrà il convegno dal titolo “Innovazione nell’agricoltura e nelle infrastrutture siciliane”, organizzato dal Forum Italiano dell’Export e dalla Regione Sicilia. Con i partner rappresentati dall’aeroporto di Palermo Gesap, dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, dal Tgroup e e dallo Studio Vitale, l’incontro sarà presieduto da Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export. Interverranno come relatori: Renato Schifani, Presidente Regione Sicilia; Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; Enrico Trantino (TBC), Sindaco di Catania; Cateno De Luca, Sindaco di Taormina; Massimo Grillo, Sindaco di Marsala; Alvaro Riolo, Sindaco di Acquedolci; Claudio Andrea Gemme, Presidente Fincantieri Infrastrutture, Saverio Continella, Dir. Gen. Banca Agricola Popolare di Ragusa; Leonardo Delle Foglie, Presidente Tersan; Gaetano Armao, Pres. C.T.S. per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Anna Mareschi Danieli, Vicepresidente Acciaierie Danieli; Riccardo Maria Monti; Presidente del Fondo Nexta Renewable Fund; Nicola Graziano, Giudice e membro del Consiglio di Presidente di Giustizia Tributaria; Gaetano Frulli, Presidente Fiera del Levante; Francesco Pugliese, ex AD Conad e Vicepresidente Confcommercio; Salvo La Mantia, Ceo Manifattura Italiana Tabacchi; Salvatore Burrafato, Presidente Gesap Aeroporto Falcone Borsellino; Maurizio Amato, Project Manager della TGGROUP Spa; Dario Cartabellotta, Generale Assessorato Agricoltura Regione Sicilia; Alessandro Albanese, Presidente Camera di Commercio di Palermo e di Confindustria; Salvatore Ombra, Presidente Airgest, Aeroporto di Trapani-Birgi; Calogero Di Carlo, Presidente Rural Kalos.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.