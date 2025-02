Agrigento – Coltivazioni di piante aromatiche e officinali per diversificare le produzioni cerealicole di alcuni areali della Sicilia. Operazione possibile seguendo un modello modello di riconversione aziendale caratterizzato da sistemi di coltivazione e processi di trasformazione eco-compatibili in modo da ottenere prodotti omogenei, con elevati standard qualitativi, a costi sostenibili. È questo l’obiettivo del progetto “Val.Inn.P.O.” i cui risultati finali verranno presentati nel corso di un convegno che si terrà ad Agrigento martedì 18 febbraio 2025 (inizio alle 9,00), presso la sede Stelai in Via Alfredo Capitano n.1.



Il progetto di ricerca e di trasferimento dell’innovazione dedicato alla valorizzazione della coltivazione di piante aromatiche e officinali in Sicilia, è stato promosso dal Gruppo Operativo che ha come capofila l’azienda agricola “Muxarello” di Salvatore Ciulla Salvatore e numerosi partner scientifici e imprenditoriali del settore agricolo. Finanziato nell’ambito della sottomisura 16.1 del Psr Sicilia 2014/2020, il progetto ha perseguito l’obiettivo di riconvertire e/o diversificare le aziende cerealicole collegandole a filiere di potenziali utilizzatori, ovvero aziende del comparto erboristico, farmaceutico e agroalimentare.







Dopo i saluti istituzionali, i lavori dell’evento di Agrigento, importante occasione per approfondire tematiche legate all’innovazione e alla sostenibilità nella filiera delle piante officinali, saranno introdotti da Salvatore Ciulla, titolare dell’azienda agricola capofila del progetto. A seguire previsti gli interventi di: Michele Massimo Mammano del Crea Dc Palermo su “I risultati del progetto Val.Inn.P.O.”; Carlo Greco del Dipartimento Saaf – Unipa su “Innovazione tecnologica nella filiera delle piante aromatiche”; Giuliana Garofalo e Raimondo Gaglio del Dipartimento Saaf – Unipa su “Impiego di oli essenziali di origano per migliorare le caratteristiche qualitative dei formaggi freschi a latte ovino”; Adele Salamone del Crea Dc Palermo su “Utilizzo degli oli essenziali di origano e rosmarino nella difesa delle colture; Andrea Primavera, presidente Fippo (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali) e innovation broker del progetto su “Quale futuro per le piante officinali in Italia”.







Il convegno si concluderà con un dibattito finale e le conclusioni affidate ad Antonino Drago, dirigente dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. A seguire, verrà offerto un rinfresco ai partecipanti.



Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria organizzativa: associazionesiciliabio@gmail.com – 3391489363.

Luogo: Stelai, Via Alfredo Capitano n.1, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.