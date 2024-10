Devo dare atto, finalmente, che l’INPS di Palermo ha riconosciuto ai vigili del fuoco in pensione, il beneficio di legge n.234 del 30/12/2021 art.1 comma 98. Detto beneficio era stato accantonato nell’attesa di verità ; grazie all’Intervento del sindacato CO.NA.PO. ufficio pensioni, ma anche alla presa in carico dei Dirigenti Inps, finalmente il beneficio è stato concesso.

Nei giorni scorsi un funzionario mi ha comunicato l’aggiornamento e il ricalcolo del beneficio in parola, per il prossimo mese di dicembre . Che dire, un grazie a tutti, sindacato e funzionario Inps, in sinergia si risolve sempre ogni malinteso.

Luogo: Inps, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.