Si sono riuniti per il loro insediamento , nello splendido sito dell’Hotel Torre del Sud, gli Organi deliberativi del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

Costituito il 21 novembre del 2024 , con decreto del 5 dicembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP sono state attribuite dal Ministero l’incarico di svolgere le funzioni di cui all’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall’art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP “Cioccolato di Modica” .

Il Consorzio è formato da 15 Aziende produttrici di cioccolato di Modica: Antica Dolceria Rizza, Spadaro 1964, Pasticceria Cappello, Casalindolci, Pagef, Ciokarrua, Dolce Arte, Dolcezze Modicane, Dolci Peluso, Donna Elvira, Luchino, Nacrè, Pasticceria Di Lorenzo, Sfizi Golosi e Tipico Barocco.

Presidente del Cda è stato nominato Salvatore Peluso, Vicepresidente Elvira Roccasalva, consiglieri Carmela Cicero, Maria Mallemi, Giovanni Cicero, Daniele Giurdanella, Carmelo Di Lorenzo, Rizza Giacomo e Rizza Giuseppe.

Il Consiglio di amministrazione , presieduto da Salvatore Peluso, nella sua prima seduta ha provveduto preliminarmente alla nomina del Direttore Generale nella persona di Nino Scivoletto conferendogli tutti i poteri necessari per relazionarsi con le istituzioni pubbliche e private , per dirigere e coordinare tutte le attività di tutela e promozione proprie dei Consorzi di Tutela , ivi compresa la gestione del rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo del Cioccolato di Modica IGP come ingrediente , nonché il rinnovo delle autorizzazione già concesse dal Ministero, decadute per effetto del riconoscimento del Consorzio.

Di seguito il Presidente ha proposto al Cda, che ha approvato, la nomina della Dottoressa Anna Maria Aiello a Sindaco Revisore; nomina ratificata dall’Assemblea Generale convocata di seguito al Cda.

Nella giornata di ieri 24 gennaio reduce da Palermo, l’On. Ignazio Abbate ha incontrato il Presidente Peluso e il DG Scivoletto, ai quali ha ufficialmente confermato che su sua proposta l’Ars nella Finanziaria ha inserito un contributo di 50mila euro, che il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP , potrà utilizzare per le attività di internazionalizzazione, di promozione e di partecipazione su base consortile agli eventi di promozione del cioccolato in Italia, in Europa e nel mondo.





Luogo: Modica, corso umberto I Modica, 149

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.