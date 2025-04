Nella mattinata di oggi si è tenuto a Trapani, presso il Chiostro di San Domenico, l’evento “Insieme per l’Autismo” organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario 50 in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo.

Ad aprire l’evento l’ASP di Trapani con l’intervento del Direttore DSM Dott. Vivona, al quale hanno fatto seguito gli interventi della Responsabile dei Disturbi dello Spettro Autistico Dott.ssa Mangiapane, del Dott. Renda e della Dott.ssa Maltese. Sono intervenuti anche i Centri di Riabilitazione convenzionati ASP Trapani, il Distretto Socio Sanitario D50 con la Dott.ssa Cricchio e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trapani Giuseppe Virzì. Presente anche il Lions Club di Trapani.

Durante l’evento, il socio fondatore e CTO dalla PMI Innovativa e Centro di Ricerca Privato iInformatica Srl Giuseppe Oddo ha presentato gli sviluppi del progetto realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Trapani relativo agli ambienti del comune di Trapani nel Realverso, il metaverso della sostenibilità, già selezionato dal CNR come case study Nazionale e vincitore del Premio Top of The PID 2023.

Il Realverso è un ambiente digitale in cui è possibile visitare alcuni dei borghi più caratteristici del territorio, all’interno del quale è possibile compiere azioni sostenibili in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 oppure interagire con i “digital twin, i gemelli digitali di oggetti fisici gestiti tramite sensori e attuatori e opportunamente interconnessi.

“Siamo onorati di presentare oggi gli sviluppi legati al Realverso nella splendida cornice di questo importante evento” ha dichiarato l’Ing. Giuseppe Oddo della iInformatica “Trapani è il secondo comune siculo dopo Lipari ad entrare nel Realverso, ed è per noi motivo di grande orgoglio in quanto fortemente legati come azienda alla città. Il nostro auspicio è che molti altri comuni entrino a far parte del Realverso, nell’ottica di una valorizzazione territoriale e promozione turistica corale”.

Link al Realverso: https://accedi.realverso.cloud/

Luogo: Chiostro di San Domenico, Salita S. Domenico, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

