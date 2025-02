Il Club Rotary Palermo Ovest, nel seguire un filo conduttore ideale di aggiornamento sulla tematica dell’intelligenza artificiale, ha organizzato degli incontri specifici. Martedì 18 febbraio 2025, presso Villa Airoldi a Palermo si è svolta una nuova interessante conferenza su “Intelligenza artificiale: cosa non è?”.

L’incontro è stato organizzato dal Rotary Club Palermo Ovest in collaborazione con altri 6 Club dell’area Panormus (Palermo Monreale, Palermo Teatro del Sole, Palermo Parco delle Madonie, Costa Gaia, Palermo Mondello e Palermo Libertà).





Relatori il prof. Salvatore Gaglio, professore ordinario di intelligenza artificiale, primo in Italia ed a Palermo ad aver introdotto l’insegnamento ed il relativo settore di ricerca e l’ing. Daniele Mondello, imprenditore, analista e progettista in ambito IT.

Il professor Salvatore Gaglio, primo in Italia sul tema dell’intelligenza artificiale in Italia, ha iniziato ad insegnarla all’Università di Genova già negli anni ’80, ha poi introdotto l’insegnamento ed il relativo settore di ricerca nei primi anni 90 all’Università di Palermo, ha tracciato e spiegato i concetti principali alla base delle più importanti tappe che hanno segnato la storia dell’intelligenza artificiale negli ultimi 100 anni.





L’ing. Daniele Mondello ha introdotto il tema illustrando la rapida evoluzione con cui negli ultimi anni si è imposto al grande pubblico per i suoi effetti economici e sociali sulla nostra società.

Sia il prof. Salvatore Gaglio che l’ing. Daniele Mondello sono rotariani: il primo, del Rotary Club Palermo Est ed il secondo del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, di cui in atto è Presidente.

Oltre 140 persone hanno avuto modo di ascoltare le esposizioni dei relatori e di porgere loro quesiti.





All’evento ha anche partecipato il Governatore eletto del Distretto Rotary Sicilia e Malta per l’anno rotariano 2025-2026 Sergio Malizia, oltre all’assistente del Governatore Guido Ricevuto, al Presidente del rotary Club Palermo Ovest Giacomo Trupia ed ai Presidenti (o loro delegati) degli altri 6 club che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento (Roy Dell’Oglio di Palermo Monreale, Daniele Mondello di Palermo Teatro del Sole, Teodoro Vega di Palermo Parco delle Madonie, Giovanni Imburgia di Costa Gaia, Roberto Rispoli di Palermo Mondello e Michelangelo Nicchitta di Palermo Libertà).





Luogo: Villa Airoldi , Villa Airoldi , 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.