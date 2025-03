L’on. Rosellina Marchetta, deputato segretario all’Assemblea Regionale Siciliana, ha depositato un’interrogazione parlamentare in merito a provvedimenti finalizzati alla nomina del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e in merito alla verifica e all’aggiornamento del Piano del Parco in vista della successiva approvazione.

“Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – dichiara l’on. Marchetta – custodisce il patrimonio monumentale di Akragas, una delle colonie greche più importanti del Mediterraneo, inserito nel 1997 tra i patrimoni mondiali dell’umanità nella lista stilata dall’Unesco. Il Consiglio, che ad oggi non è in carica in quanto non costituito e commissariato, è un organo del Parco i cui compiti e le cui funzioni concorrono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle.”





Nell’interrogazione parlamentare viene posta in evidenza l’importanza della nomina, con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, del Consiglio del Parco, e l’esigenza legata alla verifica e all’aggiornamento del Piano del Parco in vista della successiva approvazione.

La legge regionale del 3 novembre 2000 n. 20, in merito all’approvazione del Piano del Parco, riconosce un ruolo di primo piano anche al Consiglio regionale dei Beni culturali ed ambientali.

“Tra i compiti del Consiglio del Parco, oltre all’adozione del Piano di Gestione, – conclude l’on. Marchetta – rientra l’approvazione del piano triennale di attività che deve prevedere, tra gli altri, interventi di ricerca e valorizzazione di beni archeologici, ambientali e paesaggistici di tutta la Valle, oltre al restauro, alla manutenzione ed alla conservazione del patrimonio archeologico”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

