In risposta alla necessità di prevenire i disagi derivanti da eventi meteo estremi, sono in corso a Giarre importanti interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio. L’Amministrazione comunale e la società Igm (appaltatrice del ciclo dei rifiuti) stanno operando congiuntamente per la bonifica e la pulizia delle caditoie in diversi punti critici della città. Su incarico del Comune, le opere idrauliche si stanno concentrando principalmente nel territorio di Santa Maria la Strada. L’intervento è mirato in particolare alla pulizia delle caditoie di sbarramento presenti lungo la via Ruggero Primo, l’asse viario che costituisce l’ingresso nord della frazione. Gli interventi proseguiranno poi con la bonifica su altri assi viari considerati sensibili per il deflusso idrico. Il piano d’intervento include il viale Sturzo, via della Regione, via Foscolo, sottopasso di via Martiri di via Fani e via Settembrini. In parallelo, la società Igm, che gestisce l’igiene urbana, è impegnata a supporto delle attività comunali nella bonifica di singole caditoie in aree ad alta criticità: via Carolina, via Russo, via Gramsci. Gli interventi congiunti di Comune e IGM mirano a garantire che la rete di scolo delle acque meteoriche sia efficiente e pronta a fronteggiare l’eventuale intensificarsi delle precipitazioni nei prossimi mesi.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.