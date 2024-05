Siglata l’intesa tra Fondazione AVSI, Salesiani Cnos/Fap Palermo e Associazione Santa Chiara per la realizzazione del progetto “Oltre la pandemia” – percorsi di riattivazione formativa e professionale per giovani Neet, cofinanziato da Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo e Fondazione con il Sud.

Il progetto di collaborazione, già in atto, vede impegnati i Salesiani Cnos/Fap (che da 60 anni si occupano a Palermo della formazione professionale di minori e adulti) nell’organizzazione di 2 corsi di orientamento alla ricerca attiva di lavoro (soft e digital skills) e di un corso di formazione in assistenza e cura ai bisogni della famiglia, al quale seguirà anche l’attivazione di tirocini formativi lavorativi.

L’Associazione Santa Chiara a Ballarò ha avviato uno sportello/punto di ascolto ad accesso libero, rivolto a donne e madri spesso sole, che si trovano ad affrontare problematiche come la genitorialità precoce, la mancanza di lavoro, l’emarginazione e lo sfruttamento.

È un progetto di ampio respiro sostenuto e finanziato da Fondazione AVSI, organizzazione della società civile nata a Cesena nel 1972, e impegnata con 364 progetti di cooperazione allo sviluppo in 40 paesi. Fondazione AVSI è presente in Africa, America Latina e Caraibi, Europa, Medio Oriente, Asia e opera – ispirandosi alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica – in vari settori, quali: educazione, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni, con un network di oltre 60 organizzazioni.

Il prossimo 3 Maggio i referenti di Fondazione AVSI incontreranno gli operatori del progetto a Palermo, visitando la Casa Salesiana di Santa Chiara, nel cuore dello storico Mercato di Ballarò di Palermo, sede dell’omonima Associazione, e il Cnos/Fap dei Salesiani di Via Evangelista Di Blasi, che opera nella V Circoscrizione del Comune di Palermo, nei pressi del quartiere Borgo Nuovo.

Luogo: Palermo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.