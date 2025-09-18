L’AIC Catania Fanti d’Italia, rappresentata dal responsabile legale Agatino Giusti, aveva già segnalato numerosi disagi lo scorso 20 agosto riguardanti gli invasi prosciugati e le conseguenti problematiche a livello civile. Con il supporto dell’Onorevole Giuseppe Zitelli, è stata richiesta un’audizione con l’Assessorato all’Agricoltura e la Terza Commissione Agricoltura al fine di affrontare la problematica degli invasi prosciugati.

In tale contesto, siamo stati convocati il 16 settembre 2025 per esporre le diverse tematiche e valutare un piano strategico volto a fornire un concreto sollievo alle aziende agricole, nonché ai cittadini nelle loro necessità quotidiane. Grazie al nostro intervento e alle numerose segnalazioni presentate, la Regione Sicilia ha comunicato che sono state attivate modalità straordinarie per attingere acqua dagli invasi.

Si ringraziano tutti i membri presenti della Terza Commissione Agricoltura e Attività Produttive; un ringraziamento particolare è rivolto alla nostra Federazione AIC – Associazione Italiana Coltivatori.

