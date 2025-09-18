A seguito dell’ingresso dei carri armati israeliani a Gaza City, avvenuto nella notte di martedì, la rete solidale alla Palestina e la Comunità palestinese di Palermo chiamano la città a mobilitarsi in solidarietà alla popolazione palestinese e in vista dello sciopero generale del sindacalismo di base previsto per il 22 settembre. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 alle 18 a piazza Sant’Antonino, nei pressi della stazione centrale di Palermo, per un corteo che raggiungerà la Prefettura.

I raid Israeliani hanno causato solo nelle scorse ore centinaia di morti, che si aggiungono alle decine di migliaia di vittime dei bombardamenti e del progetto di pulizia etnica in corso. I comitati solidali sul territorio siciliano annunciano la mobilitazione, mentre continua e si aggrava la crisi umanitaria a Gaza, con la complicità del governo Italiano, partner di Israele.

Di seguito la nota di lancio del corteo di venerdì: Gaza City è sotto attacco. Chiamata alla mobilitazione cittadino – corteo 19/09 H18 p.za S. Antonino





Stop accordi con Israele subito

L’esercito sionista è entrato a Gaza City. Quello che è l’assalto finale del piano sionista di cancellazione della Palestina è iniziato ieri notte, tra i sorrisi compiaciuti dei ministri israeliani e la connivenza degli alleati internazionali. Ogni forma di supporto alla macchina del genocidio, che continua a fare profitto dallo sterminio dei palestinesi, va interrotta immediatamente. Oggi più che mai, dobbiamo scendere in strada a fianco del popolo palestinese che resiste contro la deportazione e lo sterminio.





Chiamiamo la città a una manifestazione immediata per la rottura delle collaborazioni con Israele.

Raccogliamo l’indicazione dei lavoratori e le lavoratrici dei porti, che in questi mesi hanno messo sotto scacco la filiera della morte bloccando le armi nei porti di Genova, Ravenna, Livorno e che hanno lanciato per il 22 settembre lo sciopero generale al quale invitiamo tutti ad aderire: mobilitiamoci per bloccare tutto, insieme.

Verso lo sciopero generale del 22 settembre indetto sulla spinta globale delle proteste al fianco della Global Sumud Flotilla, verso il corteo nazionale del 4 ottobre a Roma delle organizzazioni palestinesi, scendiamo in piazza per l’embargo immediato a Israele e la fine dell’occupazione dei territori palestinesi.

