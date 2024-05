La UIL: ”Armiamoci e partite! E’ questo il commento sarcastico di Gioacchino Veneziano Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia alla notizia che il Capo del Personale del Dipartimento della Giustizia Minorile ha disposto l’invio in missione con decorrenza immediata verso il carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, Poliziotti Penitenziari in servizio negli Uffici di Esecuzione Esterna della Sicilia.



“Forse il Capo del Personale del Dipartimento della Giustizia Minorile Presidente Alessandro Buccini Grimaldi – dichiara il leader della UILPA Polizia Penitenziaria in Sicilia – non lo sa che in Sicilia nei capitoli di bilancio non ci sono soldi , quindi, i lavoratori dovrebbero pagarsi l’alloggio e il vitto con i propri stipendi per sopperire alle esigenze dell’amministrazione!

“Nondimeno al dottor Buccino – conclude il sindacalista regionale della Uil di settore- abbiamo inviato una missiva invitandolo a salvaguardare i lavoratori da qualsiasi ipotesi di provvedimenti coatti, senza il dovuto corrispettivo economico previsto nel provvedimento, informando anche il Sottosegretario alla Giustizia il leghista Senatore Andrea Ostellari, insieme al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile Presidente Antonio Sargemano”

Palermo 20 maggio 2024

L’Ufficio Stampa

UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

