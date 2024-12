E’ stato presentato presso la sede provinciale delle Acli di Catania il corso di autodifesa femminile, organizzato dall’associazione e dal Coordinamento Donne Acli Catania.

Un pomeriggio di confronto e di dibattito nella speranza che si agisca giorno per giorno per contrastare il triste fenomeno della violenza contro le donne. Proprio in virtù dell’azione, le Acli di Catania hanno deciso di realizzare il corso di autodifesa femminile (5 lezioni), che si svolgerà a partire da gennaio 2025, presso la sede provinciale delle Acli di Catania (Corso Sicilia 111) e utilizzerà le tecniche del “Kalah System”.

“Verranno impartite norme di prevenzione e tecniche utili per la difesa personale nelle aggressioni di strada” – afferma l’istruttrice del corso Elena Guerriero. “Si tratta di lezioni utili per donne, bambini, e anche per gli uomini, poiché viviamo in un’epoca in cui la violenza, purtroppo, dilaga ovunque e difendersi è importante”.

“Dopo tutte le notizie di cronaca che sentiamo quotidianamente – afferma Laura Costa, responsabile del Coordinamento Acli Catania – le Acli vogliono mantenere viva l’attenzione su questo fenomeno sociale o meglio dire piaga sociale. Vogliamo contrastare la violenza su tutti i fronti, partendo dalla sensibilizzazione nelle scuole, nelle famiglie e partendo dall’educazione sin dai primi anni di vita affinché questo disagio venga risolto e si arrivi ad una soluzione del problema”.

Il kalah trae le sue fondamenta dal Krav Maga, disciplina ampliamente diffusa negli ultimi anni in Italia e utilizzata come sistema di difesa dai militari. Durante le lezioni gli allievi e le allieve si troveranno ad affrontare le più comuni tipologie di aggressione, non solo fisica ma anche psicologica ed emotiva. Tra gli esercizi pratici che si svolgeranno ci sarà la difesa dal tentativo di stupro, la difesa dal tentativo di rapina, lo studio di atteggiamenti preventivi atti a scoraggiare l’aggressore e lo studio della psicologia dell’aggressore e dell’aggredito.

L’istruttrice del corso è Elena Guerriero, una figura di riferimento nel panorama catanese nel Krav Maga. Nata a Bolzano 39 anni fa, trapiantata prima a Milano, poi Roma ed infine a Catania, dove vive ormai da nove anni è stata in grado di trasformare il suo bisogno di difesa in una e vera passione che oggi la porta anche ad insegnare ad altri studenti, adulti ma anche bambini.

Il suo principale obiettivo è quello di diffondere questa disciplina, consapevole che se tutti sanno difendersi si scoraggia l’aggressore nei suoi atti vili.

“Credo che non basti una giornata, quella del 25 novembre, per ricordare le vittime di violenza e per affrontare questo allarmante tema” – afferma il presidente provinciale delle Acli di Catania Ignazio Maugeri. “Molteplici sono le iniziative nate con l’obiettivo di dire no alla violenza, ma ritengo sia doveroso agire concretamente. Cosa si può fare per contrastare la violenza? Combatterla e prevenirla attraverso azioni di sensibilizzazione. In tal senso, abbiamo deciso di proporre il corso a tutte quelle donne che vogliano conoscere delle tecniche per potersi difendere in caso di attacchi fisici o verbali”.

