30 Ott 2024

Ircac, concessi finanziamenti agevolati in favore di cooperative siciliane, al tasso dell’1,33%

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ircac ha concesso finanziamenti per circa un milione di euro in favore di cooperative siciliane, nelle ultime sedute consiliari, dopo la pausa estiva, l’ultima delle quali, si é svolta lo scorso 17 ottobre nella sede dell’Ircac a Palermo, presente il Direttore Generale f.f., Pietro Tortorici e il Collegio Sindacale; sono stati approvati crediti di esercizio al tasso agevolato dell’1,33 per cento in favore di alcune cooperative siciliane e anche crediti di esercizio per lo start-up di impresa. In particolare ne hanno beneficiato la cooperativa Decor House di Palermo che opera nel settore della produzione e commercializzazione di zerbini personalizzati; la cooperativa sociale “A casa di Polly” di Acireale che gestisce un asilo nido e un baby parking privato; a Marsala la cooperativa “L’Arte in ferro” che si occupa della lavorazione artigianale del ferro e dell’acciaio e, tra le altre, anche la cooperativa sociale “San Biagio” di Camastra in provincia di Agrigento che gestisce l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Dietro i nomi delle cooperative finanziate ci sono storie di persone che hanno creduto in un’idea imprenditoriale e reso concreto il loro sogno. L’Ircac vuole sostenere il tessuto delle micro e medie imprese cooperative, offrendo loro un sostegno. Ma il vero sostegno viene dall’impegno dei soci, dal servizio offerto e dalla fiducia nel futuro.

Nel corso della seduta consiliare si è anche proceduto alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza – R.P.C.T.- nella persona del Direttore Generale f.f. Pietro Tortorici, che dovrà predisporre tutti gli atti di competenza previsti dalla vigente normativa e tutti gli adempimenti conseguenziali.





Luogo: PALERMO, Via Ausonia , 83

