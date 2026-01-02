Comunicato Stampa 31 dicembre 2025 – Ircac, concessi finanziamenti agevolati per oltre 1milione e 150 mila euro alla cooperazione siciliana Un milione e 150 mila euro di finanziamenti agevolati per crediti a medio termine e crediti di esercizio sono stati deliberati dall’Ircac nell’ultima seduta dell’anno in favore di cooperative siciliane. Il Cda dell’Ircac, riunito dal Presidente Vitalba Vaccaro, nella sede legale dell’Ente il 30 dicembre scorso ha deliberato, su proposta del Direttore Generale Giacomo Terranova, una serie di provvedimenti riguardanti cooperative sociali e cooperative di produzione e lavoro per dare nuova linfa al comparto della cooperazione siciliana. Si conclude bene l’anno 2025 per la cooperazione siciliana che vede stanziati dall’Ircac finanziamenti per crediti a medio termine per investimenti produttivi e crediti di esercizio per l’avvio di nuove attività e anche per la copertura di spese di gestione di cooperative già avviate per un ammontare complessivo di oltre 1milione e 15o mila euro. Il Direttore Generale dell’Ircac Giacomo Terranova ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto dall’Ircac a chiusura dell’anno 2025: “grazie all’Ircac che promuove e sostiene la cooperazione con finanziamenti a tassi agevolati si favorisce la crescita imprenditoriale economica e sociale delle imprese in tutto il territorio siciliano”. In particolare nel corso della seduta di fine anno sono stati concessi finanziamenti agevolati che riguardano crediti a medio termine per investimenti produttivi che riguardano le cooperativa La Rondine 2009 di Spadafora in provincia di Messina che gestisce una gelateria e un laboratorio di pasticceria e il finanziamento va a coprire i costi di ristrutturazione dell’immobile, la cooperativa Magic School di Villabate che gestisce una scuola dell’infanzia paritaria e il finanziamento è finalizzato alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà della cooperativa e la cooperativa Santa Lucia di Canicattì che gestisce un centro di diagnostica strumentale e un laboratorio chimico-biologico e il finanziamento è destinato all’acquisto dell’immobile e la sua ristrutturazione. Crediti di esercizio agevolati per la copertura delle spese di gestione sono andati anche a cooperative di produzione e lavoro che operano nel territorio siciliano, in particolare alla cooperativa “Mind” di Palermo che svolge attività nel settore musicale, noleggio attrezzature e affitto di sale prova e organizzazione eventi; alla cooperativa “Noleggi Schimicci” di Palermo che opera nel settore di noleggio di gru, piattaforme aeree e attrezzature edili. Crediti di esercizio agevolati sono andati anche a cooperative sociali. In particolare alla cooperativa sociale “Pace del Cuore” di Agrigento che gestisce una casa di accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà e disagio sociale, alla cooperativa sociale “Opera Prossima” di Caltagirone che presta assistenza sociale ad anziani e bambini in difficoltà; alla cooperativa sociale “S.F.L.I.” di Caltagirone che fornisce beni e servizi alimentari, kit di igiene per l’accoglienza agli stranieri; alla cooperativa sociale “Integra” di Mazara del Vallo che gestisce una comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati. Il settore della cooperazione sociale è in crescita nel territorio siciliano ed è importantissima la funzione sociale che queste strutture svolgono sul territorio, garantendo un servizio ad alta valenza sociale. L’Ircac sostiene la cooperazione sociale e lo dimostrano le tante richieste di finanziamento che arrivano all’Ente da parte di cooperative sociali provenienti da tutta la Sicilia.

