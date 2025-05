“Al Neurolesi Piemonte si è consumata ieri l’ennesima ingiustizia ai danni dei lavoratori. Sono due infatti le sigle sindacali che hanno deciso di abbandonare la delegazione trattante dopo un’attesa ritenuta troppo lunga. Una presa di posizione che ha fortemente penalizzato decine di lavoratori precari. Senza entrare nel merito della decisione dei due sindacati che hanno lasciato una dichiarazione a verbale in cui si legge la motivazione del loro allontanamento, purtroppo siamo costretti a segnalare che a seguito di tale fatto, la direzione strategica dell’Ircss è stata costretta a rimandare la definizione di importanti argomenti all’ordine del giorno. Primo tra tutti la dotazione organica aziendale.





La regione Siciliana ha, infatti, aumentato di circa due milioni di euro le spese per il personale e quindi proprio ieri dopo l’approvazione della nuova dotazione organica aziendale si sarebbe potuto procedere alla proroga finalizzata alla stabilizzazione di una dozzina di OSS precari del CoVid ed alla contestuale assunzione mediante procedure concorsuale e assunzione diretta ai sensi del Dlgs 234/21 di altro personale, oggi carente, dell’area tecnica diagnostica e sanitaria nel rispetto di quanto stabilito dopo mesi di lavoro finalizzati a restituire all’importante azienda cittadina un numero di professionisti sanitari ed operatori socio sanitari allineato agli standard previsti per ogni servizio e per numero di posto letto reparto per reparto. Un atto doveroso vista la prossima scadenza, il 10 maggio, dei contratti di lavoro di tutti gli OSS, tra cui alcuni precari del CoVid, che, in attesa di ulteriori provvedimenti, saranno nuovamente messi alla porta nonostante abbiano già abbondantemente maturato il diritto alla stabilizzazione e nonostante ci siano i posti vacanti in dotazione organica.





E tutto questo perché due sigle sindacali si sono sentite offese dal ritardo del DG e della sua direzione strategica. La Cisl Fp è rimasta in sede di delegazione trattante con altre sue sigle per ore, e sarebbe rimasta fino a notte fonda se fosse stato necessario, nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini bisognosi di cure. Ecco perché siamo costretti, nostro malgrado e sentiti i lavoratori coinvolti a proclamare nella giornata odierna lo stato di agitazione del personale di tutti i lavoratori di Irccs Neurolesi Piemonte.





Chiediamo altresì all’assessore regionale alla salute ed a tutte le istituzioni, ivi compresa la sesta commissione sanità, di intervenire nel merito con la massima urgenza, consentendo la proroga di tutti i lavoratori precari nelle more di stabilire chi ha diritto alla stabilizzazione, che può avvenire mentre si trovano in servizio anche con una semplice ricognizione che metta fine ad anni di contenziosi con ulteriori perdite economiche da parte dell’azienda cittadina.” Così il segretario generale Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, e la segreteria aziendale di Irccs Neurolesi (Grazia Puleio, Steny Sarica e Giovanna Bellantoni, il coordinamento dei tecnici della riabilitazione Nino Morano e Federica Scarlata, eletti anche nella nuova Rsu Aziendale).

