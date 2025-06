“Si avvia verso la conclusione un’odissea durata quasi tre anni, per circa 25 Operatori Socio Sanitari, che nonostante in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui alla L.234/21, maturati durante il periodo pandemico del COVID, alla data del 28/02/23 vedevano svanire ogni possibilità di occupazione con la mancata proroga dei contratti di lavoro.

Grazie all’impegno costante della CISL FP rimasta accanto ad ognuno di essi, e ad una azione sindacale mirata a reinserire nel mondo lavorativo questi sfortunati professionisti, oggi finalmente si chiude il cerchio e si definiscono i percorsi che alla data del 16/06/2025 porteranno questi eroi caduti nell’ oblio, al tanto auspicato tempo indeterminato.”

A darne notizia il Segretario Generale CISL FP Giovanna Bicchieri e il Segretario Aziendale CISL FP Grazia Pulejo, che mostrano la loro soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Siamo felici – concludono Bicchieri e Pulejo – di esserci intestate questa battaglia che oggi ha portato circa 25 famiglie a riacquistare una stabilità economica e una sicurezza lavorativa per il futuro. Sin dal suo insediamento, infatti, abbiamo sensibilizzato il DG per mettere fine a questa annosa e triste vicenda umana e professionale. Ed effettivamente, grazie a questa importante condivisione di intenti con il manager e all’incremento del tetto di spesa da parte dell’ assessorato regionale alla salute, siamo riusciti a raggiungere un risultato quasi irraggiungibile. Oggi più che mai siamo fiere di non avere, neanche per un solo attimo, immaginato di rinunciare all’occupazione stabile di tutti questi colleghi ed al benessere delle loro famiglie. Un traguardo ormai quasi raggiunto che certamente metterà fine allo Stato di Agitazione proclamato da CISL Fp un mese fa proprio con questa finalità”. ‎





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.