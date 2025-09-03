Il brano è un viaggio ironico, tagliente e romantico nella quotidianità urbana: tra sogni digitali e ossessioni reali, il cantautore siciliano intreccia riferimenti pop, cultura contemporanea e un linguaggio diretto che mescola leggerezza e profondità.

L’identità siciliana di Daniente emerge anche nella parte visiva del progetto: la copertina del singolo è infatti uno scatto realizzato a Catania, mentre buona parte degli amici che hanno preso parte al video ufficiale – un mosaico spontaneo e autentico in cui si riprendono con lo smartphone cantando in lip sync – sono siciliani, rendendo il lavoro ancora più legato alle sue radici.





La versione originale di “Signorine nel metrò” sarà accompagnata da una club mix in formato radio edit ed extended, così da aggiungere ulteriore brio a una traccia per sua natura già ballabile.

Con “Signorine nel metrò”, Daniente conferma la sua capacità di raccontare l’immaginario della sua generazione, unendo il suo vissuto personale alle suggestioni culturali di oggi.

Il singolo pubblicato da Hopeland, sarà disponibile dal 12 settembre su tutte le piattaforme digitali, in radio e su YouTube.

