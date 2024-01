Sul sito dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi ( www.irsfs.it ) sono pubblicati gli avvisi per il reclutamento degli allievi e dei docenti dei corsi di formazione di cui all’Avviso 7/2023 del Dipartimento Formazione Professionale per la provincia di Palermo.

Cefalù

Operatore informatico risorse web ore 554

Collaboratore polivalente per le strutture ricettive e ristorative ore 654

Petralia Soprana

Operatore informatico risorse web ore 554

Operatore socio-assistenziale ore 754

Palermo

Operatore informatico risorse web ore 554

Operatore socio-assistenziale ore 754

Le iscrizioni sono aperte sino a venerdì 12 gennaio 2024.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al 0917827149 – 3389576705 in Via Simone Cuccia 45 – Palermo ore 9,00-ore 14,00 – ore 15,00-ore 19,00 o presso le sedi territoriali di Cefalù Piazza Franco Bellipanni 30 – tel. 0921820574 e di Petralia Soprana Via Francesco Cammarata 21 (Frazione Madonnuzza) – tel. 0921998771.

Marco Luciani

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.