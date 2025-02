Nel cuore della Sicilia, tra le aree di Petralia Sottana, Capizzi e Cerami, ha preso vita un progetto innovativo destinato a rivoluzionare la gestione degli allevamenti ovini e caprini. iSAFE GRAZE, questo il nome dell’iniziativa, unisce alta tecnologia e sostenibilità ambientale con l’obiettivo di ottimizzare la qualità delle produzioni e la gestione dei pascoli, elementi essenziali per il benessere animale e la tutela dell’ecosistema.

Finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2022, misura 16 Cooperazione, sottomisura 16.1, il progetto vede la partecipazione di diverse realtà siciliane in sinergia con l’Università degli Studi di Messina. Il gruppo operativo coinvolto comprende l’azienda Petra in qualità di capofila, affiancata dalle aziende partner Scinardo Antonio, Scinardo Giacomo, Scinardo Angela e Mangimi Di Pasquale. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina partecipa come Ente Pubblico di Ricerca, garantendo un supporto scientifico di alto livello.

Il progetto verrà presentato al seminario ideato da SIPAOC, la Società Italiana di Patologia e di Allevamento degli Ovini e dei Caprini, che si terrà il 21 febbraio alle 9.30 all’Aula Magna dell’Istituto Sperimentale Zootecnico di Sicilia.

All’evento interverranno autorevoli rappresentanti del settore, tra cui il prof. Salvatore Barbagallo, Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, il prof Giovanni Siino, Commissario Straordinario Istituto Sperimentale Zootecnico Sicilia, il prof Giuseppe Cringoli, Presidente della Società Italiana di Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini e infine il dott. Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura. Il seminario rappresenta un’importante occasione per approfondire il futuro dell’allevamento ovino e caprino in Sicilia, con soluzioni innovative volte a migliorare sostenibilità e produttività.

Luogo: Istituto Zooprofilattico , Via Roccazzo , 85, PALERMO, PALERMO, SICILIA

