Al termine dello Slalom Altofonte – Rebuttone, valido per il Trofeo d’Italia Sud e per il Campionato Siciliano di specialità, vittoria di classe nel Gruppo Autostoriche per il portacolori Angelo Cinque (Fiat 128 Rally), impegnato in una gara test in vista dei prossimi impegni





Per quanto poco avvezzo alla specialità, il “rallista” di formazione Angelo Cinque, in lizza nel Gruppo Autostoriche con la fida Fiat 128 Rally, ha centrato il successo in classe HST1/1300, una volta archiviato il 9° Slalom Altofonte – Rebuttone, round doppiamente valido per il Trofeo d’Italia Sud e per il Campionato Siciliano, andato in scena lo scorso fine settimana nel Palermitano. Al rientro dopo quasi quattro mesi di stop (dovuti a impegni professionali), il portacolori della Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) ha colto l’occasione per disputare una gara test lungo i 3800 metri del percorso, in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. «Al di là del risultato, mi considero estremamente soddisfatto della prestazione in sé» – ha commentato Cinque a ruote ferme – «La “128” non è di certo una vettura adatta alla disciplina e a questa tipologia di tracciato ma, nonostante tutto, si è comportata egregiamente.





Segno che la messa a punto della vigilia da parte del team Di Salvo ha dato i suoi frutti, risolvendo i problemi all’alimentazione che, invece, avevo accusato al Rally del Sosio, lo scorso aprile». Portata a termine la competizione parchitana, il gentleman driver siciliano ha già programmato la partecipazione al 10° Tindari Rally (20/21 settembre); ancora in via di definizione, invece, la presenza tanto al precedente “Fabaria” (23/24 agosto) quanto al successivo “Taormina” (18/19 ottobre).

