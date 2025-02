Per il pilota romano, sempre navigato dall’esperto messinese Massimo Cambria, passaggio al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Step Five in vista della stagione 2025 con l’obiettivo di difendere il titolo “Over 55” conquistato lo scorso anno nel CIAR

Dopo l’ottima passata stagione disputata nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e oltremodo valorizzata dalla vittoria conseguita nella categoria Over 55, il pilota romano Fabio Angelucci ha rotto gli indugi confermando la propria partecipazione alla massima serie tricolore anche nell’edizione 2025. Per il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), che sarà nuovamente affiancato dal più che valido navigatore messinese Massimo “Max” Cambria, si prospetterà un’interessante novità: il passaggio al volante della Toyota GR Yaris Rally2 curata dalla Step Five Motorsport e gommata Pirelli.





«Dopo il precedente biennio sportivo trascorso nel CIAR a bordo della Citroen C3 Rally2 della D-Max Racing che non finirò mai di ringraziare per tutto l’apporto ricevuto, nutrivo il desiderio di lanciarmi in nuove sfide. Da qui, la decisione di cambiare vettura e il conseguente rientro nel team guidato dall’amico Marco Perniconi. Una rinnovata collaborazione, ma già ben consolidata nel recente passato, di cui ci riteniamo molto soddisfatti» – ha sottolineato Angelucci – «In merito alla scelta della Toyota, galeotto fu il Rally 1000 Miglia del settembre scorso. In quell’occasione, infatti, per svariate circostanze del tutto fortuite mi sono ritrovato per la prima volta alla guida della Yaris. In sintesi, un’esperienza rivelatasi estremamente positiva, sotto ogni aspetto. Detto questo, l’obiettivo dichiarato per l’imminente annata sportiva, è quello di puntare al bis nella “Over 55” e di migliorarci gara dopo gara, vedremo».

Rinnovato entusiasmo e ulteriori stimoli, dunque, per l’esperto driver capitolino che si rilancerà nell’agone agonistico a partire dal 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento inaugurale del CIAR in programma nella seconda metà del mese di marzo.





Calendario CIAR Sparco 2025

23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 1 giugno – 43° Rally Due Valli (Ve); 6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 14 settembre – Rally del Lazio (Fr); 19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

