Ha messo a confronto esperti di fama nazionale e internazionale di diverse branche della medicina e ha riscosso grande successo per la formula adottata. L’VIII convegno “Complessità clinica e assistenziale – Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”, organizzato da Salvatore Corrao, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Palermo e da Francesco Perticone, professore emerito all’Università Magna Græcia di Catanzaro (insieme nella foto), con Cicacongress, ha ricevuto gli apprezzamenti di tutti i partecipanti.

Al centro del confronto scientifico, diviso in quattro giornate, dal 24 al 27 maggio, le patologie croniche. Si è discusso di malattie rare, infettive, epatiche e intestinali, respiratorie, cardiovascolari. E ancora artrite reumatoide, diabete, psoriasi e fibromialgia. Davvero tanti i temi su cui opinion leader di nota fama si sono confrontati, rappresentando i diversi settori specialistici e condividendo pratiche e strategie. Senza dimenticare il ruolo centrale del paziente. Per scelta dei presidenti del convegno, i lavori sono stati anticipati, infatti, domenica 25 maggio, da un programma di attività motorie promosso da Ams-Fmsi Palermo, con il supporto del dottore Vittorio Virzì, condotto da istruttori specializzati. A seguire, è stata organizzata una tavola rotonda tra clinici e associazioni di pazienti. Multidisciplinarità, più posti letto, attese meno lunghe per le cure mediche, burocrazia più snella, presa in carico globale della persona, formazione per i medici ma anche educazione del paziente. Queste le richieste delle associazioni dei pazienti che hanno partecipato al convegno.

Ha fatto sorridere e riflettere al tempo stesso il caso clinico proposto all’interno del convegno, studiato e interpretato con una formula innovativa, originale e divertente: una rappresentazione teatrale. Il ruolo del clinico è stato interpretato da Daniele Vespertino; il paziente, il signor Pancrazio, è stato interpretato dall’attore comico Antonio Pandolfo. Le scene della commedia si sono alternate alle relazioni del professore Riccardo Candido, del dottore Alberto Aglialoro, del dottore Paolo Di Bartolo, del dottore Salvatore De Cosmo e del professore Nicola Scichilone, coordinati dal dottor Mario Manunta, specialista di Medicina interna a Palermo.

Clinici e specialisti hanno indossato le vesti di moderatori e hanno introdotto i relatori sul palco e i discussant in platea. Un confronto diretto che ha messo in evidenza come la medicina interna sia a stretto contatto con le altre discipline.

L’evento si è trasformato in una importante occasione di confronto tra specialisti, pazienti e rappresentanti istituzionali, per discutere

sulle nuove sfide nella gestione delle malattie croniche complesse – in particolare quelle metaboliche, cardiovascolari, respiratorie, infiammatorie e rare.

Il convegno ha ospitato relatori di prestigio nazionale e internazionale, tra cui due illustri cardiologi del Karolinska Institute di Stoccolma: il professore Francesco Cosentino, coautore delle Linee Guida ESC su diabete mellito e rischio cardiovascolare; il professore Gianluigi Savarese, tra i massimi esperti mondiali di scompenso cardiaco; il professore Leif Groop dell’Università di Helsinki, con una prestigiosa International Lecture del dedicata alle nefropatie diabetiche.

“Il paziente deve essere trattato – ha affermato Corrao – con un sistema multidimensionale e multidisciplinare. Gli obiettivi sono il controllo dei fattori di rischio, diagnosi precoce e ottimizzazione delle terapie. Un convegno estremamente complesso che ha permesso a esperti, arrivati anche da lontano, di condividere le loro conoscenze con una capacità comunicativa non indifferente”.

Durante il convegno sono intervenuti anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il rettore di Unipa, Massimo Midiri, il direttore sanitario dell’Arnas Civico, Domenico Cipolla, il vicepresidente dell’Omceo, Luigi Spicola e il responsabile sanitario del Comitato regionale della Croce Rossa italiana, Salvatore Zichichi. Gradita la presenza anche dell’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, e del direttore generale del dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato, Salvatore Iacolino. Cicacongress e il professore Corrao sono già al lavoro per l’edizione numero 9 del convegno che si terrà nella stessa location a maggio 2026.





