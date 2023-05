Si terrà il prossimo venerdì 19 maggio, alle ore 15.30, presso la sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, dell’Università degli Studi di Messina, il convegno dal titolo, “La parola a Friedman ricordando Martino”, organizzato dall’Istituto Milton Friedman. Nel corso del consesso si ricorderà – la figura di Antonio Martino, ex Ministro degli Affari Esteri e della Difesa, Presidente onorario dell’Istituto Friedman, liberale per eccellenza, proprio nella sua città e nella sua Università, di cui il padre Gaetano fu anche Rettore per oltre 10 anni – e della sua amicizia con il premio Nobel per l’economia, Milton Friedman.

I saluti istituzionali saranno affidati al Prof. Giovanni Moschella, Prorettore vicario dell’Università di Messina e ad Alessandro Bertoldi, Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman.

Intervengono: l’On. Matilde Siracusano, Sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento; la Sen. Michaela Biancofiore, anche Vicepresidente del comitato scientifico dell’istituto Milton Friedman; l’On. Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo; Renato Loiero, Consigliere per le Politiche di Bilancio del Presidente del Consiglio dei Ministri; l’Avv. Gabriele Giovannetti, Segretario Generale dell’Istituto Milton Friedman e autore del testo dal titolo, “La parola a Friedman”; George Guido Lombardi, Presidente “Republican Liberty Caucus Italy” e Senior Advisor dell’Istituto Milton Friedman; il Prof. Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo (Università di Palermo), già Vicepresidente della Regione Sicilia.

Le conclusioni invece saranno attribuite all’Avv. Ninni Petrella, Responsabile dell’Istituto Milton Friedman per la Regione Sicilia.

