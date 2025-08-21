Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
Sicilia: Un Futuro Professionale a Portata di Mano con l’Avviso 7/2023
Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti:
Palermo OSA, Collaboratore di cucina, Tecnico specializzato in sistemi di gestione della qualità
Cefalù, OSA, Collaboratore di cucina e Operatore amministrativo segretariale
Petralia OSA, Collaboratore di cucina
Mazara del Vallo OSA, Collaboratore di cucina e Operatore amministrativo segretariale
l termine di ciascun percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, saranno rilasciati attestati di qualificazione professionale, gli allievi percepiranno un’indennità giornaliera di 5€.
Destinatari: Disoccupati, Donne, Giovani, Laureati, NEET, Percettori di ammortizzatori sociali
I percorsi formativi sono rivolti a persone non occupate, pertanto ai disoccupati, inoccupati e inattivi.
I destinatari devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
– essere residenti o domiciliati in Sicilia;
– essere in età lavorativa;
– i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione;
