Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi

Sicilia: Un Futuro Professionale a Portata di Mano con l’Avviso 7/2023

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti:

Palermo OSA, Collaboratore di cucina, Tecnico specializzato in sistemi di gestione della qualità

Cefalù, OSA, Collaboratore di cucina e Operatore amministrativo segretariale

Petralia OSA, Collaboratore di cucina

Mazara del Vallo OSA, Collaboratore di cucina e Operatore amministrativo segretariale

l termine di ciascun percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, saranno rilasciati attestati di qualificazione professionale, gli allievi percepiranno un’indennità giornaliera di 5€.

Destinatari: Disoccupati, Donne, Giovani, Laureati, NEET, Percettori di ammortizzatori sociali

I percorsi formativi sono rivolti a persone non occupate, pertanto ai disoccupati, inoccupati e inattivi.

I destinatari devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

– essere residenti o domiciliati in Sicilia;

– essere in età lavorativa;

– i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione;

