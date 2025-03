Tour operator e imprese turistiche si sono confrontati a Confindustria Catania in occasione di un seminario formativo dedicato alla promozione turistica del Messico, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Messicana (CaMexItal) e dall’Ambasciata messicana in Italia, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi.

Ad aprire i lavori, Ornella Laneri, presidente della sezione Turismo, Cultura ed Eventi di Confindustria Catania, che ha sottolineato come il seminario rappresenti un momento fondamentale per promuovere il turismo quale leva per la cooperazione internazionale.

“Iniziative come questa sono essenziali per costruire connessioni solide e favorire lo scambio di valori culturali e imprenditoriali”, ha dichiarato Laneri, evidenziando l’importanza di un Paese che con il suo patrimonio culturale unico, attira turisti da ogni parte del mondo. “Per gli operatori italiani – ha proseguito – si configura una preziosa opportunità di collaborazione con una nazione che sa unire tradizioni millenarie a un forte spirito innovativo”.

La presidente ha inoltre sottolineato come il turismo debba essere uno strumento capace di rafforzare le economie locali, creare occupazione e promuovere uno sviluppo sostenibile. Sono intervenuti, inoltre, Emmanuel Vargas Salas, incaricato degli affari economici e della promozione turistica dell’Ambasciata messicana in Italia, e Andrea Catino, direttore esecutivo della Camera di Commercio Italo-Messicana. In seguito, Massimo Ariello, responsabile delegato per la promozione del turismo della CaMexItal, ha offerto una panoramica approfondita sul potenziale turistico del Paese.

Ariello ha illustrato come il Messico, federazione composta da 32 Stati, rappresenti una delle mete più ricche e variegate al mondo, grazie a un patrimonio culturale e archeologico riconosciuto dall’Unesco. Ha evidenziato tre principali attrattive: il patrimonio classico, con le sue antiche civiltà e siti archeologici; l’eredità coloniale, espressa dalle città storiche; e il patrimonio naturalistico, che spazia da spiagge incontaminate a riserve ecologiche protette.

