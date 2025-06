Un ponte tra Italia e Tunisia all’insegna della formazione di qualità e della promozione delle eccellenze enogastronomiche. Con il progetto “Insieme per l’Eccellenza”, la Tourism Skills Academy e Ristoworld Italy hanno dato vita a una prestigiosa iniziativa di cooperazione internazionale che ha coinvolto chef e sommelier tunisini in un percorso formativo di alto profilo. Ospitato presso l’hotel 5 stelle Oceana Hammamet.





Il progetto ha visto protagonisti nomi autorevoli della cucina italiana come gli chef Andrea Finocchiaro, Luca Giannone e Sebastiano Cavallaro, affiancati dal sommelier di fama internazionale Pietro Giurdanella e dagli assistenti Maria Germanà e Lorena Cavallaro. I docenti hanno offerto lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, condividendo competenze, tecniche e passione con una nuova generazione di professionisti della ristorazione tunisina.

L’iniziativa ha potuto contare sul prezioso supporto della direttrice Amira Ben Hadj Ali, che ha accolto con entusiasmo l’evento presso l’elegante struttura alberghiera di Hammamet, in qualità di sponsor ufficiale.





Particolarmente significativa la cerimonia di apertura, durante la quale l’inno tunisino e quello italiano hanno dato il via a un momento carico di simbolismo e partecipazione. All’evento hanno preso parte importanti rappresentanti istituzionali, tra cui: Sandro Fratini, Presidente del Comitato Italiani in Tunisia; Donanto Ladik, Presidente dell’Associazione Italiani in Tunisia; Lorenzo Arcoria, Delegato di Ristoworld Tunisia; Mehdi Halwi, Direttore ONTT (Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino); Yassine Mami, Membro dell’Assemblea Generale Tunisina e Lasaad Jelidi, Direttore della Scuola Alberghiera di Nabeul.

Tutti gli interventi hanno evidenziato l’importanza della formazione specialistica come leva per la crescita professionale e lo sviluppo economico dei due Paesi.

“Questo progetto – ha dichiarato Olfa Trabelsi, direttrice della Tourism Skills Academy – è la dimostrazione concreta di come la formazione possa unire culture diverse e creare nuove opportunità per i giovani”.





“Ristoworld Italy – ha aggiunto Lorenzo Arcoria, delegato Tunisia – è orgogliosa di promuovere la cultura del Made in Italy nel mondo, valorizzando al tempo stesso il dialogo e lo scambio con altre realtà eccellenti come quella tunisina”.

L’iniziativa rappresenta solo il primo passo di un percorso che punta a consolidare e ampliare la cooperazione tra Italia e Tunisia nel settore dell’hospitality. In programma, già nei prossimi mesi, nuovi corsi, aggiornamenti professionali e attività congiunte per rafforzare una rete di competenze e valori condivisi.

Un esempio virtuoso di come la cultura, il cibo e la formazione possano diventare strumenti di diplomazia e progresso.

