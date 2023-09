Il 21 e 22 settembre terzo appuntamento a Catania e Siracusa con la formazione professionale dedicata alle nuove sfide dell’architettura e al confronto tra professionisti del settore.

Saranno gli architetti dello studio bresciano Associates Architectures i protagonisti del terzo incontro in calendario per Italians, l’evento di formazione professionale ideato, organizzato e coordinato da Alfredo Lo Faro ed Eleonora Abbruzzo, in collaborazione con Proviaggi Architettura, che si propone di facilitare e stimolare il confronto tra professionisti del nostro territorio e le nuove generazioni di architetti.

Il terzo appuntamento di Italians si terrà il 21 settembre, a Catania, dalle 17.30, presso lo Showroom Spazio Casa Finstral di Viale Africa 58, e il 22 settembre, a Siracusa, dalle 12, presso lo Showroom Spazio Casa Finstral di Viale Scala Greca 397. Per questo terzo talk, incentrato come i precedenti sulle moderne sfide dell’architettura contemporanea, scendono in campo gli architetti dello studio bresciano Associates Architectures, fondato nel 2017 da Nicolò Galeazzi e Martina Salvaneschi e attivo nel campo della progettazione architettonica a più scale.

Lo studio ha realizzato progetti in diverse parti del mondo, tra cui Italia, Portogallo e Messico. Nel 2018 Associates è stato selezionato per partecipare alla 16a Biennale di Architettura di Venezia all’interno del Padiglione Italia Arcipelago Italia. Nel 2019 ha partecipato alla 12a Biennale di Architettura di San Paolo in Brasile e alla 5a Triennale di Architettura di Lisbona in Portogallo. Associate Architectures ha ottenuto prestigiose nomine, tra cui l’European Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award, distinguendosi come lo studio italiano più giovane tra i selezionati, e la Medaglia d’oro all’Architettura Italiana – Premio T Young Claudio De Albertis alla Triennale di Milano. I giovani architetti dello studio hanno, inoltre, condiviso la propria esperienza attraverso conferenze tenute nelle principali università italiane e sono stati invitati come professori ospiti presso Casa Da Arquitectura a Porto (in collaborazione con Porto Academy) e presso il Goa College of Architecture a Goa, in India.

Come spiega Alfredo Lo Faro, ideatore di Italians insieme a Eleonora Abbruzzo, «l’obiettivo di Italians è offrire un momento di formazione professionale e culturale di alto livello e valorizzare il confronto tra i professionisti del territorio e studi di architettura che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Ogni studio ha l’opportunità di presentare il proprio lavoro e l’approccio progettuale, coinvolgendo i partecipanti in un dibattito vivace e dinamico che rappresenta, per tutti, un importante momento di crescita. I precedenti incontri, che si sono svolti a marzo e a giugno con gli architetti palermitani dello studio AM3 e del collettivo romano Orizzontale, hanno registrato un’ottima partecipazione e sono stati molto apprezzati. Moltiplicare, soprattutto sul nostro territorio spesso carente di questo tipo di opportunità, le occasioni di incontro e dibattito è una sfida che abbiamo raccolto e vogliamo portare avanti, consapevoli che grazie alla formazione e all’aggiornamento continuo si rafforzano le fondamenta della nostra professionalità».

La partecipazione a Italians è gratuita.

Ogni incontro è valido per il riconoscimento di 2 Crediti Formativi Professionali per architetti.

Ingegneri e studenti possono richiedere l’attestato di partecipazione.

Per riservare il proprio posto, è possibile iscriversi qui: https://www.spaziocasafinstral.it/formazione-architetti-italians/

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.