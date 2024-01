Palermo 17 gennaio 2024 – La Filctem Cgil esprime soddisfazione per le elezioni delle Rsu che si sono svolte nei giorno scorsi presso la sede Italkali di via Principe di Granatelli, dove si è tornati a votare per le rappresentanze dei lavoratori dopo 15 anni.

Dei due rappresentanti eletti per la sede che ospita la direzione e gli uffici dell’amministrazione della società che si occupa dell’estrazione del sale, uno è della Filctem Cgil Palermo, Gioacchino Corso, impiegato, che ha totalizzato il maggior numero di preferenze, nell’ambito del 45 per cento dei voti di lista.

Il dato, sommato alle recenti elezioni nella miniera dell’Italkali, che si sono svolte il 22 dicembre scorso, esprime un risultato che premia la Filctem Cgil: in miniera il sindacato ha vinto le elezioni, confermandosi come prima sigla con quasi il 50 per cento dei voti, ed è stato eletto Salvatore Bonfirraro, già con un passato di rsu.

“Le due elezioni certificano che la Filctem Cgil Palermo è prima all’interno del gruppo – dichiara il segretario generale Calogero Guzzetta – Un dato estremamente positivo, frutto dell’impegno profuso in questi anni dalla Filctem, che conferma la sua presenza storica in azienda. Finalmente anche nella direzione si è ripristinata la rappresentanza aziendale con elezioni democratiche dei rappresentanti dei lavoratori, che non si svolgevano dal 2008. L’obiettivo principale al quale lavoreremo è ripartire dalla contrattazione di secondo livello, ferma da anni, per garantire migliori condizioni lavorative e salariali per tutti i lavoratori dell’amministrazione di Italkali. Continueremo a svolgere il nostro ruolo di presidio democratico e punto di riferimento all’interno dell’azienda”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.