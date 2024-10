Si è conclusa lo scorso martedì 22 ottobre, la prima edizione dell’Italy-Canada Conference 2024 si è svolta presso l’Ambasciata del Canada in Italia a Roma, riunendo rappresentanti istituzionali, imprese e professionisti con l’obiettivo di promuovere la collaborazione economica tra Italia e Canada.

Organizzato dalla Canadian Chamber in Italy e dalla Canada-Europe Economic Chamber, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per esplorare nuove opportunità di sviluppo nei settori strategici dell’innovazione tecnologica, della transizione energetica e delle infrastrutture sostenibili.

Hanno aperto i lavori, S.E. Elissa Ann Golberg, Ambasciatrice del Canada in Italia, e l’On. Giorgio Silli, Sottosegretario agli Affari Esteri, che hanno evidenziato il ruolo delle istituzioni nel favorire relazioni commerciali più solide tra i due Paesi. Gli interventi dei relatori hanno offerto spunti su come le imprese possano collaborare per affrontare le sfide globali e promuovere soluzioni innovative.

L’evento ha visto la partecipazione di speaker di rilievo, tra cui, Paolo Quattrocchi (Presidente del Centro Studi Italia-Canada), Sameena Qureshi (Senior Trade Commissioner at the Embassy of Canada to Italy) e Stefano Casaregola (Direttore generale per l’Italia, Portogallo, Spagna, Grecia & Cipro – Air Canada), che hanno condiviso esperienze e prospettive su temi di grande attualità per il mondo delle imprese. La moderatrice Andréanne Passarelli ha guidato il dibattito, stimolando un confronto aperto e costruttivo tra i partecipanti.

Caterina Passariello, Presidente della Canadian Chamber in Italy, ha dichiarato: “Questo evento ha posto le basi per nuove iniziative di collaborazione tra Italia e Canada, aprendo il dialogo su temi cruciali come la sostenibilità e l’innovazione. L’obiettivo è quello di facilitare ulteriormente l’internazionalizzazione delle nostre imprese, sfruttando le opportunità offerte dall’accordo CETA e sviluppando progetti congiunti in settori chiave.”

Anche il Presidente della Canada-Europe Economic Chamber, Sam Ayoub, ha espresso il suo punto di vista: “La conferenza ha mostrato il potenziale delle sinergie tra Canada e Italia, soprattutto nei campi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia. È fondamentale che le aziende continuino a costruire reti di cooperazione per rafforzare la loro competitività su scala internazionale.”

La Canadian Chamber in Italy ha annunciato i preparativi per l’edizione 2025.





