Islands of Sicily DMO ha partecipato alla conferenza stampa della Regione Siciliana alla ITB di Berlino, organizzata nell’area ENIT durante l’apertura della più importante manifestazione fieristica mondiale del turismo. L’evento è stato un’occasione fondamentale per richiamare l’attenzione sulle straordinarie attrazioni delle isole siciliane, tra cui spiccano le aree marine protette (Ustica, Egadi e Pelagie), il Parco Nazionale di Pantelleria, le riserve naturali orientate, i siti UNESCO come le Isole Eolie e la Vite ad Alberello di Pantelleria, oltre ai vulcani Stromboli e Vulcano, le spiagge incontaminate come quella dei conigli a Lampedusa, e i siti archeologici di grande valore storico.



Le isole siciliane offrono esperienze uniche per ogni tipo di viaggiatore: dalle attività outdoor come trekking, mountain bike, snorkeling e diving, alle escursioni sui vulcani, fino alle visite guidate nei musei e nei villaggi preistorici. Per chi preferisce un’esperienza più rilassante, le isole offrono degustazioni in vigneti e aziende agricole, escursioni in barca, e la partecipazione a sagre tradizionali e festival.

L’impegno della DMO non si ferma alla promozione turistica. Durante l’evento, sono state presentate le iniziative volte a sostenere uno sviluppo turistico sostenibile, tra cui il protocollo di intesa con il World Travel & Tourism Council (WTTC) per l’adozione del programma Hotel Sustainability Basics. Questo set globale di 12 indicatori di sostenibilità offre alle strutture ricettive delle isole minori linee guida concrete e facilmente implementabili per migliorare i propri standard di sostenibilità. Gli operatori turistici possono adottare questi indicatori contattando direttamente la DMO.



La DMO Islands of Sicily è inoltre impegnata nella transizione digitale grazie alla partecipazione al progetto D3HUB, che mira a fornire supporto alle destinazioni turistiche e alle PMI nel migliorare le proprie competenze digitali e gestionali, promuovendo così un turismo più smart e sostenibile.

La presenza istituzionale della DMO è stata garantita con un desk presso lo stand della Regione Siciliana in area ENIT. Il prossimo appuntamento promozionale sarà al Salon Mondial du Tourisme di Parigi, dal 13 al 16 marzo 2025, dove la DMO continuerà a presentare le eccellenze delle isole di Sicilia al pubblico internazionale.

