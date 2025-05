Si terrà mercoledì 21 maggio, alle 10.30, a Lipari, presso il Gattopardo Park Hotel, la giornata di orientamento del nuovo corso di alta formazione HOMA – Hospitality Management, promosso da ITS Academy Fondazione Archimede. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Federalberghi Isole Eolie, con l’Istituto Isa Conti Eller Vainicher di Lipari e la società Cosmopolis.





Il corso HOMA, che prenderà avvio nell’ottobre 2025, si rivolge a giovani diplomati e adulti interessati a specializzarsi nel settore dell’ospitalità e della gestione turistico-ricettiva, con un percorso professionalizzante che unisce formazione teorica e esperienza sul campo.

Il programma, composto da 1800 ore (1000 in aula e 800 di stage formativo), prevede:

•⁠ ⁠un periodo formativo in aula da ottobre ad aprile;

•⁠ ⁠uno stage aziendale da maggio a settembre, presso strutture ricettive e turistiche di rilievo, partner di ITS Academy Fondazione Archimede;

•⁠ ⁠una seconda fase, in aula, fino a completamento delle ore residue.





Il corso forma il Tecnico Superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell’offerta delle filiere turistiche e culturali, una figura capace di operare con competenze avanzate in gestione alberghiera ed extralberghiera, ristorazione, marketing, revenue management, digitalizzazione e organizzazione eventi.

Tra gli obiettivi:

• fornire strumenti per la pianificazione strategica e l’ottimizzazione dei servizi nell’ambito hospitality;

• promuovere un approccio innovativo, digitale e sostenibile;

• ⁠favorire l’inserimento lavorativo in hotel, resort, agenzie di eventi, tour operator e altre realtà del comparto turistico e la nascita di nuove imprese.

L’incontro del 21 maggio 2025, rappresenta un’importante occasione di confronto e orientamento per gli interessati al corso, che prevede un numero massimo di 25 posti.

Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) sono noti per la loro formazione altamente specializzata e orientata alla pratica. A differenza dei percorsi accademici tradizionali, gli ITS offrono un approccio “hands-on”, che prepara gli studenti a entrare direttamente nel mondo del lavoro.

La collaborazione con aziende, associazioni e istituzioni culturali permette agli studenti di acquisire esperienza pratica e di creare una rete di contatti professionali già durante il periodo di formazione.

