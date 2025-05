Entusiasmo e grande partecipazione hanno caratterizzato la presentazione del corso biennale in Hospitality Management (HOMA), promosso da ITS ACADEMY Fondazione Archimede, che si è tenuto lo scorso mercoledì 21 maggio, nella prestigiosa sala conferenze del Gattopardo Park Hotel di Lipari. Il corso, che per il biennio 2025-2027 avrà sede operativa nella città di Milazzo, con stage, seminari e visite didattche nelle Isole Eolie, mira a formare figure professionali altamente qualificate per il settore dell’ospitalità contemporanea.

L’evento ha riunito importanti figure del panorama turistico ed educativo, concordi nel sottolineare l’importanza strategica di una formazione d’eccellenza nel settore dell’accoglienza, specialmente per un’area a forte vocazione turistica internazionale come l’arcipelago eoliano e il distretto messinese.





Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, ha accolto con favore l’iniziativa e si è fatto promotore dell’evento: «Abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell’ITS Archimede, che ha accolto con entusiasmo la proposta di organizzare una giornata di orientamento nelle Isole Eolie. Il corso rappresenta un’opportunità concreta sia per i neo diplomati, sia per gli adulti che desiderano specializzarsi in un settore sempre più dinamico e competitivo, senza rinunciare alla possibilità di lavorare durante la stagione turistica.

Anche per le imprese del territorio si tratta di un’occasione importante: possono segnalare il corso ai propri collaboratori, ma anche accogliere in stage giovani motivati, pronti a formarsi sul campo ed entrare con competenza nel mondo del lavoro».

Durante l’incontro, il Direttore Generale di ITS ACADEMY Fondazione Archimede, Giovanni Dimauro, ha illustrato nel dettaglio i contenuti, gli obiettivi formativi e le significative prospettive occupazionali che il corso HOMA offrirà agli studenti, evidenziando l’alto livello della proposta didattica.

Felice Oteri, referente locale di ITS ACADEMY, ha ribadito l’impegno della Fondazione nel promuovere una formazione innovativa e sostenibile, specificamente pensata per valorizzare le peculiarità del territorio e creare nuove opportunità di crescita professionale per i giovani del comprensorio.





Significativo anche l’intervento di Tommasa Basile, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Isa Conti Eller Vanicher” di Lipari, che ha posto l’accento sull’importanza della continuità educativa e della sinergia tra istituti scolastici e realtà formative superiori come l’ITS, per garantire percorsi coerenti e altamente professionalizzanti.

L’incontro ha confermato come il distretto messinese, che partendo da Milazzo abbraccia Lipari e le Eolie, costituisca un bacino di eccellenze turistiche ideale per una formazione di alto profilo. La risposta calorosa delle istituzioni presenti e del pubblico intervenuto testimonia la validità e il forte interesse per un percorso formativo che si preannuncia come fucina dei futuri protagonisti dell’hospitality siciliana.





L’ITS Academy Fondazione Archimede è l’unico Istituto Tecnologico Superiore in Sicilia specializzato in turismo e beni culturali, opera nell’ambito della formazione terziaria professionalizzante post-diploma, offrendo percorsi altamente specializzati e innovativi che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro e promuovono lo sviluppo del territorio siciliano.

Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni sono aperte e le candidature possono essere inoltrate direttamente dal sito web della Fondazione Archimede, all’indirizzo www.its-fondazionearchimede.it.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.