ITS Academy Fondazione Archimede, l’unico ITS in Sicilia specializzato in turismo e beni culturali, è orgoglioso di annunciare il riconoscimento ottenuto da INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’ultimo report, presentato durante l’evento Didacta, ha infatti classificato l’ITS Academy Fondazione Archimede in fascia verde, posizionandolo tra gli Istituti Tecnici Superiori premiabili dal Ministero dell’Istruzione per le eccellenti performance raggiunte.

Un risultato di spicco è rappresentato dalla percentuale di “placement”: il 93% dei nostri studenti trova occupazione entro un anno dal conseguimento del titolo, un dato che supera la media nazionale degli ITS, attestata all’84%. Questo successo sottolinea l’efficacia del nostro approccio formativo, che combina l’eccellenza accademica con le esigenze concrete del mondo del lavoro.

Andrea Corso, Presidente di ITS Academy Fondazione Archimede, ha dichiarato: “Questo riconoscimento da parte di INDIRE è un tributo alla qualità dell’istruzione che offriamo e al duro lavoro di studenti, docenti e staff. È la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, focalizzandoci sull’innovazione e sull’inserimento professionale dei nostri diplomati.”

Giovanni Dimauro, Direttore di ITS Academy Fondazione Archimede, ha aggiunto: “Siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti e del loro successo nel mondo del lavoro. Questo risultato evidenzia l’importanza dell’alta formazione che prepara efficacemente al futuro professionale, grazie anche alla stretta collaborazione con le imprese del settore.”

ITS Academy Fondazione Archimede continua a impegnarsi per mantenere e superare questi standard di eccellenza, con l’obiettivo di offrire ai suoi studenti le migliori opportunità di crescita professionale e personale.

Per maggiori informazioni sui corsi e sulle opportunità offerte da ITS Academy Fondazione Archimede, potete visitare il sito ufficiale https://its-fondazionearchimede.academy/

