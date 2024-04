L’ITS Fondazione Archimede, l’unico ITS siciliano specializzato in turismo e beni culturali, nell’ottica dell’annunciato allargamento della proposta di alta formazione in tutta la Sicilia, è lieto di annunciare un “Open day” che si svolgerà venerdì 12 aprile, alle ore 11 presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Gaspare Ambrosini” di Favara.

All’incontro parteciperanno, oltre alla dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri anche Giovanni Dimauro, direttore dell’ITS Fondazione Archimede, Joseph Zambito e Alessandro Cibella, rispettivamente CEO e General Manager di “ISORS”, Adele Allegra, Direttore Generale di CIRS, enti partner dell’ITS Fondazione Archimede, e Roberto Principato, direttore della struttura alberghiera “Villa Athena” di Agrigento e componente di ADA Sicilia, Associazione Direttori d’Albergo.

Il partenariato tra la Fondazione Archimede e l’Istituto Ambrosini si consolida dunque ancora una volta, dopo la presentazione del percorso “4+2” annunciato le scorse settimane.

Durante l’Open Day verrà presentato il corso di “Hospitality Management”, un percorso formativo che offre competenze di livello internazionale nel management alberghiero, integrando l’esperienza culturale unica di Agrigento che assume una nuova dimensione come Capitale della Cultura nel 2025.

Per assecondare lo sviluppo del territorio in questa nuova fase, sono richieste specifiche figure professionali legate alla gestione dell’accoglienza e della ricettività turistica che troveranno riscontro nella formazione erogata dal nostro ITS Academy.

Il corso sarà svolto in partnership con ISORS e CIRS e sarà caratterizzato da un approccio pratico con lezioni focalizzate su casi reali e scenari attuali nell’industria dell’ospitalità.

Il corso sarà tenuto da docenti professionisti di primaria importanza e in collaborazione con le più importanti aziende del comparto turistico.

Il corso è a numero chiuso ed è totalmente gratuito in quanto finanziato con risorse PNRR.

Chi desidera intraprendere questa stimolante avventura nell’ospitalità e acquisire competenze di alto livello, può trovare tutte le informazioni sul corso e le modalità di iscrizione sul nostro sito ufficiale https://its-fondazionearchimede.academy/

o contattarci ai seguenti recapiti tel. 0931 1843739 mail: info@its-fondazionearchimede.it

È possibile, inoltre, consultare il sito di ISORS al seguente link

https://www.isors.it/dettaglio-corso/?jfIdCourse=255582

o recarsi presso la sede di Via Lombardia, 50, Agrigento o contattare i seguenti recapiti tel. 0922 651672 mail: info@isors.it

È possibile, ancora, consultare il sito di CIRS al seguente link www.cirsistruzione.it o recarsi presso la sede di Viale Leonardo Sciscia, 162, Villaggio Mosè, Agrigento o contattare i seguenti recapiti tel. 339 2607266 – 340 8519102 – 347 6196517 mail: cirs.agrigento20@gmail.com

