La Fondazione ITS Academy Jobsfactory Madonie rinnova la propria governance e guarda al futuro con rinnovato slancio. Alla guida dell’ente formativo è stato confermato Giosuè D’Asta, già presidente nel precedente mandato, figura di spicco nel panorama dell’alta formazione e della progettazione culturale. Il suo incarico, rinnovato all’unanimità, inaugura una nuova stagione di consolidamento e sviluppo per l’ITS Madonie, oggi sempre più riconosciuto come punto di riferimento strategico per il rilancio occupazionale, formativo e produttivo dell’entroterra siciliano.

“Dopo quindici anni di lavoro nel mondo della formazione posso dirlo con cognizione di causa: è da mezzo secolo che il Sud Italia fornisce manodopera qualificata a basso costo alle imprese del settentrione, con percorsi migratori che svuotano i nostri territori. È un sistema che non regge più – ha detto D’Asta –. I nostri giovani vanno via per stipendi da 1.000/1.500 euro al mese, con sacrifici immani per le famiglie, mentre qui mancano tecnici, operatori, energie, menti lucide e fresche. Dobbiamo invertire la rotta. La Sicilia ha bisogno di strumenti seri, duraturi, territoriali. Gli ITS sono una risposta concreta: un modello capace di trattenere, formare, inserire nel lavoro, costruire futuro. È tempo di investire nel Mezzogiorno”.

Con una carriera internazionale nel settore dell’alta formazione, che spazia da Dublino a Milano, passando per Palermo e Catania, D’Asta ha scelto di tornare nella sua terra per contribuire concretamente alla costruzione di un ecosistema educativo radicato nelle reali vocazioni del territorio. Dal 2023 ha avviato un importante lavoro di rilancio dell’ITS Madonie, imprimendo una svolta innovativa all’offerta formativa e rafforzando le sinergie con imprese, enti locali e mondo della scuola.

“Ringrazio il territorio per la fiducia: l’Unione dei Comuni Madonie, il GAL Isc Madonie, i soci fondatori e partecipanti della Fondazione, tutte le imprese e i collaboratori coinvolti – ha aggiunto il presidente –. Un ringraziamento particolare va a tutti i sindaci del territorio madonita, per il loro costante sostegno istituzionale e la visione condivisa. Questo incarico lo vivo con spirito di servizio. Sarà un lavoro di squadra, dove l’unico obiettivo è creare una filiera formativa efficiente, sostenibile e centrata sulle reali vocazioni del territorio”.

La nuova governance della Fondazione, in carica fino al 2028, riunisce competenze trasversali provenienti dal mondo istituzionale, educativo e imprenditoriale:

Consiglio di Amministrazione (2025–2028)

• Giosuè D’Asta, Presidente – Fondazione ITS Academy Jobsfactory Madonie

• Mario Cicero, Consigliere – Sindaco di Castelbuono, Presidente GAL Isc Madonie, Presidente Consorzio Universitario della Provincia di Palermo

• Tiziana Cascio, Consigliere – Sindaco di Collesano, Assessore all’Istruzione e Diritto allo Studio dell’Unione dei Comuni Madonie

• Roberto Mele, Consigliere – Formatore, Business e Life Coach

• Lorenzo Merlini, Consigliere – Esperto in HR Management e Formazione Internazionale

Accanto al CdA, è stato nominato anche il Comitato Tecnico Scientifico, che avrà il compito di supportare la progettazione dei percorsi, monitorare la qualità formativa e rafforzare il collegamento tra scuola, impresa e territorio:

Comitato Tecnico Scientifico

• Giosuè D’Asta, Presidente – Fondazione ITS Academy Jobsfactory Madonie

• Alberto Celestri, Dirigente scolastico – Istituto “Luigi Failla Tedaldi”, Castelbuono

• Federico Gabbiadini, Presidente – Fondazione ITS Academy JobsAcademy

• Lia Romè, Responsabile Amministrativo – Battaglia Srl

• Francesco Vergani, Direttore Normative e Qualità – Officium

Attualmente, l’ITS Madonie offre due corsi biennali da 25 allievi ciascuno:

• Food Digital Marketing Plus Sport

• Food Digital Marketing Plus Sales

Dal prossimo anno formativo 2025/2026, l’offerta formativa si arricchirà con due nuovi percorsi, ampliando le opportunità per i giovani e contribuendo in modo ancora più incisivo allo sviluppo delle competenze richieste dal mercato del lavoro locale.

Con questo nuovo triennio, l’ITS Madonie si prepara a rafforzare il proprio ruolo di acceleratore formativo per le Madonie, trasformando l’entroterra siciliano in un laboratorio di crescita, innovazione e futuro per le nuove generazioni.





