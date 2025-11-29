Un patto tra formazione, istituzioni e imprese per ridisegnare il futuro dell’accoglienza in Sicilia. È questo il messaggio emerso forte e chiaro questa mattina dalla sala Convivia del Grand Hotel Villa Politi, dove l’ITS Academy Fondazione Archimede ha inaugurato ufficialmente il nuovo anno accademico. Un evento affollato, moderato dal giornalista Giovanni Polito, che ha visto alternarsi sul palco le voci di chi il turismo lo governa, lo studia e, soprattutto, di chi si prepara a gestirlo nei prossimi anni.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente della Fondazione, Andrea Corso, e il Direttore Generale, Giovanni Dimauro. I vertici dell’ITS hanno sottolineato come la mission dell’istituto non sia più solo quella di trasferire competenze tecniche, ma di forgiare una nuova mentalità operativa. “Guardiamo al futuro con la consapevolezza che il turismo non è più un settore statico,” è emerso dagli interventi, “ma un ecosistema che richiede sostenibilità ambientale, inclusione sociale e una forte spinta verso l’innovazione digitale”. Un concetto ribadito anche da Carmelo Cannizzaro, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS, che ha evidenziato l’alta qualità della progettazione didattica.

La mattinata ha registrato un segnale inequivocabile di coesione tra la scuola secondaria e l’alta formazione tecnica. Oltre alla presenza di Luisa Giliberto, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) di Siracusa, che ha suggellato la continuità istituzionale, in sala era forte la rappresentanza degli istituti superiori, indice del crescente interesse verso i percorsi ITS. Significativa la partecipazione di Valentina Grande, Dirigente dell’Istituto Corbino di Siracusa, e delle professoresse Cifalinò e Addamo dell’Istituto De Felice Olivetti di Catania. A rafforzare il tema dell’inclusività è intervenuta la professoressa Bernadette Lo Bianco dell’Istituto Federico II di Svevia, presente anche nella veste di presidente dell’associazione Sicilia Turismo per tutti, ribadendo l’importanza di formare operatori sensibili all’accessibilità.

Il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Di Mauro, hanno confermato il supporto della città a un’istituzione divenuta hub formativo d’eccellenza, capace di attrarre giovani e creare reale occupazione nel territorio.

Il cuore del dibattito si è acceso sul tema dell’occupabilità. Leonardo La Piana, nuovo segretario generale della Cisl Sicilia, e Giuseppe Minniti Traina, Responsabile Formazione di Uras Federalberghi Sicilia, hanno portato il punto di vista del mercato del lavoro. Voce importante dal mondo imprenditoriale partner della Fondazione è stata quella di Alessandra Pluchino di Modica Hotel, gruppo guidato da Felice Di Donato, che ha illustrato come le aziende oggi cerchino figure flessibili e preparate, pronte a inserirsi immediatamente nei processi produttivi.

Di altissimo profilo il contributo accademico con Carmelo Porto, direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive (Cospecs) dell’Università di Messina, e Vincenzo Asero, docente di Economia applicata all’Università di Catania, che hanno offerto una lettura scientifica dei trend del settore. Ad arricchire il parterre, la testimonianza internazionale di Anna Raudino, archeologa e ricercatrice alla La Trobe University di Melbourne, esempio di imprenditoria culturale di successo.

Il momento più emozionante è stato quello dedicato alle testimonianze degli studenti, che hanno raccontato l’ITS come una palestra di vita professionale a contatto diretto con le aziende. L’inaugurazione si è chiusa con la consapevolezza che la “stagione” del turismo in Sicilia richiede competenze d’eccellenza che oggi, a Siracusa e in tutta la Sicilia, hanno trovato casa.

