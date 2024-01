Sono 15 gli studenti dell’ITS Fondazione Archimede, ospiti nella sede dell’IISS “De Felice” di Catania che dopo la sessione di esami di stato di ieri hanno conseguito il diploma in Hospitality Management.

Il fortunato corso proposto dall’unico ITS di Sicilia specializzato in turismo e beni culturali ha al suo attivo una già lunga tradizione di successo per i diplomati, che nell’80% dei casi trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo di studio, spesso nelle stesse strutture in cui hanno svolto gli stage previsti nel corso di studi.

“Ringraziamenti speciali vanno ai ragazzi, ai docenti, alla dirigente dell’istituto Anna De Francesco e a tutta la Commissione d’esame, a cominciare dal Presidente Salvatore Cannizzaro fino ai componenti Anna Raudino, Fabio Bongiovanni, Massimo Costanzo e Furio Ragno” dichiarano Giovanni Dimauro e Andrea Corso, rispettivamente direttore generale e presidente dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa.

I corsi dell’ITS Fondazione Archimede sono proposti, oltre che nella sede centrale di Siracusa, in molte altre città siciliane, garantendo in tutti i casi lo stesso, elevatissimo, standard di qualità e cioè la progettazione dei corsi in collaborazione con le migliori aziende del settore, docenti esperti e qualificati nonché stage e opportunità di inserimento lavorativo nei settori disponibili, ossia Hospitality Management, Destination Marketing e Food&Wine Tourism.

Per tutte le informazioni, basta visitare il sito https://its-fondazionearchimede.academy/corsi/

