Porte aperte nei locali della Fondazione Its Madonie di via Ausonia, a Palermo. Prenderanno il via lunedì prossimo, 27 gennaio, alle ore 15, le giornate dello studente. Gli aspiranti allievi avranno l’opportunità di frequentare le lezioni per un giorno, per un approccio più consapevole al percorso di studi che andranno a scegliere.

Con il diploma di tecnico superiore rilasciato dall’Its Madonie, riconosciuto a livello europeo (EQF livello 5), si acquisisce la qualifica di “Tecnico superiore per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari”, un titolo di alto livello che prepara a ruoli tecnici e specialistici in diversi settori strategici. Un percorso gratuito di formazione teorica e pratica di alto livello che prepara concretamente i giovani al mondo del lavoro in vari settori, dall’agroalimentare alla comunicazione fino alle vendite.

Le lezioni, che si svolgono a Palermo, nella nuova sede di via Ausonia 122 (presso il centro studi Idi), sono progettate per offrire un connubio ideale tra studio e lavoro, con una formazione strettamente legata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari siciliani. I corsi includono casi studio, esercitazioni pratiche e discussioni interattive per garantire un’applicazione pratica delle competenze acquisite.

Ecco alcune delle principali figure professionali che si possono ricoprire, a seconda dell’indirizzo scelto: responsabile del controllo qualità agroindustriale, esperto di tracciabilità e certificazione prodotti, direttore di supermercato, digital marketing specialist, consulente per strategie di vendita, manager di filiere agroalimentari e specialista agroalimentare per la Gdo. Il titolo permette di accedere a corsi universitari triennali con riconoscimento dei crediti formativi per iscriversi direttamente al terzo anno, accorciando così le tempistiche, e anche ai bandi di concorso ministeriali.

Per informazioni sui corsi e sulle iscrizioni (c’è tempo fino al 31 gennaio 2025) e per partecipare alla giornata dello studente, è possibile chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 334 6817573 o inviare una mail a silvia.lungone@jobsfactory.org oppure segreteria@itsmadonie.it





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.