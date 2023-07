L’estate di Palermo continua a scaldarsi con l’entusiasmo, la musica e le performance degli eventi del Nautobeat23, la rassegna ideata da Danilo Alongi di Afea Art & Rooms e Tiziano Di Cara, direttore artistico del Nauto che sta animando le serate della suggestiva location che si affaccia sulla costa della città.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, Nautobeat23 non si ferma: si prosegue con i nuovi eventi, sempre all’insegna della musica di qualità. Prossimo appuntamento fissato per il 21 luglio con il talentuoso musicista DJ-Producer Jah Sazzah, che porterà sul palco il live del suo progetto Sonido Savage, con un open act di Mistical Sound.

Ad agosto, venerdì 11, il Nauto offrirà l’opportunità di assistere a una performance di matrice europea intitolata Dronescape, un’architettura sonora creata dal maestro Alfredo Giammanco attraverso l’uso di sintetizzatori analogici, laptop e altre fonti sonore.

L’appuntamento con il gran finale di Nautobeat23 è fissato per il 25 agosto con Chino Mortero e il suo sound dalle forti influenze della cultura chicana.

Ogni live set, come di consueto, sarà preceduto da Voodo Club, un dj set versatile curato da Rodan e Claudio, duo di appassionati collezionisti di dischi, musicisti e discografici indipendenti, pronti a spaziare tra tutti i generi musicali, con un orecchio sempre attento all’atmosfera della serata.

Grazie alla preziosa partnership con Service Hotel, Albatros, Verne Viaggi & co, NuovaSicilauto, Tanqueray e Heineken, l’intera programmazione estiva del Nauto si è arricchita con appuntamenti di ispirazione artistica e musicale, tutti in programma il venerdì da giugno ad agosto: dall’esibizione del party rocker Dj Delta, campione italiano e finalista mondiale del Red Bull Thre3style 2016, alla musica dalle sonorità allegre e spensierate dei Joker Smoker, che hanno animato il pubblico con il loro coinvolgente ritmo giamaicano, fino ad arrivare alla performance di pittura sonora dal titolo “300gr”, ideata da Igor Scalisi Palminteri ed Angelo Sicurella e alla musica del cantante e beatmaker Kid Gamma.

Nautobeat23 è un’esperienza musicale unica, destinata a soddisfare sia il pubblico siciliano che quello internazionale che sceglie il capoluogo siculo come meta per le proprie vacanze estive.

Ma il Nauto non abbandonerà il suo pubblico nemmeno con la fine di agosto. È già tutto pronto, infatti, per il Retro Fest del 2 e del 3 settembre: un evento da non perdere, dedicato alle sonorità dei tempi andati dedicato a chi vuole riviverli e chi ha la curiosità di conoscerli.

L’ingresso al Nauto è libero. Il dj set inizia alle 19 e i live alle 21.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.